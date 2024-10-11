ВСУ проводят стабилизационные действия под Курском, куда РФ перебросила 50 тысяч бойцов, — DeepState

Россияне перебросили под Курск дополнительные силы из Запорожского, Херсонского и Краматорского направлений. Ситуация там остается сложной, но контролируемой.

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Министерство обороны Российской Федерации перебросило около 50 тысяч военных в Курскую область, таким образом ослабив свои позиции на других направлениях фронта. Об этом, как информирует Суспільне, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в документальном фильме, который транслировался во время телемарафона.

"Мы знаем, что на Курское направление было переброшено около 50 тысяч военных с других направлений", — отметил он.

По словам Сырского, российские войска перебросили эти силы с других фронтов, в частности в Запорожской, Херсонской областей и Краматорского направления, где оккупанты вели наступательные действия.

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Главнокомандующий подчеркнул, что такие действия привели к ослаблению российских группировок и облегчили украинским войскам условия для ведения оборонительной операции.

Как сообщают аналитики канала DeepState, ситуация в Курской области остается сложной, но контролируемой.

Была тяжелая и напряженная ночь, и сейчас Силы обороны Украины проводят стабилизационные действия, но восстановить контроль над всем утраченным еще не удалось.

Во время штурмовых действий россияне, как отмечается, понесли немалые потери, поэтому закрепляться дальше им будет трудно.

"Хуже всего сейчас, пожалуй, в Любимовке, но надо подождать, чем закончится новый раунд маневренной войны", — добавили на канале.

Напомним, аналитики группы DeepState сообщали, что российские войска продавили левый фланг Курской группировки ВСУ. В районе Новоивановки, где в бой пришлось вступить даже артиллеристам и операторам БПЛА, для украинских сил был "крайне ужасный день".

Украина сможет удерживать российскую территорию еще в течение нескольких месяцев. Об этом писал Bloomberg, отмечая, что захваченная территория в Курской области может стать фактором в переговорах с Москвой.