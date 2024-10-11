ЗСУ проводять стабілізаційні дії під Курськом, куди РФ перекинула 50 тисяч бійців, — DeepState

Росіяни перекинули під Курськ додаткові сили з Запорізького, Херсонського та Краматорського напрямків. Ситуація там залишається складною, але контрольованою.

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Міністерство оборони Російської Федерації перекинуло близько 50 тисяч військових до Курської області, послабивши свої позиції на інших напрямках фронту. Про це, як інформує Суспільне, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у документальному фільмі, який транслювався під час телемарафону.

"Ми знаємо, що на Курський напрямок було перекинуто близько 50 тисяч військових з інших напрямків", — зазначив він.

За словами Сирського, російські війська перекинули ці сили з інших фронтів, зокрема в Запорізькій, Херсонській областях та Краматорського напрямку, де окупанти вели наступальні дії.

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Головнокомандувач наголосив, що такі дії призвели до ослаблення російських угруповань і полегшили українським військам умови для ведення оборонної операції.

Як повідомляють аналітики каналу DeepState, ситуація в Курській області залишається складною, але контрольованою.

Була важка і напружена ніч, наразі Сили оборони України проводять стабілізаційні дії, але відновити контроль над усім втраченим ще не вдалося.

Під час штурмових дій росіяни, як наголошується, зазнали чималих втрат, тому закріплятися далі їм буде важко.

"Найгірше зараз, мабуть, в Любимівці, але треба почекати, чим закінчиться новий раунд маневреної війни", — додали на каналі.

Нагадаємо, аналітики групи DeepState повідомляли, що російські війська продавили лівий фланг Курського угруповання ЗСУ. У районі Новоіванівки, де в бій довелося вступити навіть артилеристам і операторам БПЛА, для українських сил був "вкрай жахливий день".

Україна зможе утримувати російську територію ще протягом кількох місяців. Про це писав Bloomberg, наголошуючи, що захоплена територія в Курській області може стати фактором у переговорах із Москвою.