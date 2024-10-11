"Жахливий день": ЗС РФ продавили лівий фланг Курського угруповання ЗСУ, — DeepState (карта)

За словами аналітиків, ворог зараз намагається закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях. Сформувалася дуже ненадійна тактична обстановка для суміжних підрозділів північніше.

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Російські війська продавили лівий фланг Курського угруповання ЗСУ. Про це повідомили аналітики групи DeepState 10 жовтня.

У матеріалі йдеться, що для українських сил був "вкрай жахливий день" у районі Новоіванівки. Там вступити в бій довелося навіть артилеристам і операторам БПЛА.

"Ворог за останній час поцупив чимало техніки та живої сили. Перші спроби хоч і домоглися тактичного успіху біля Снагості, але з часом були повністю зупинені. До сьогоднішнього дня", — заявили аналітики.

Ситуація в Курській області Фото: DeepState

У звіті йдеться про те, що ворог зараз намагається закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях. Сформувалася дуже ненадійна тактична обстановка для суміжних підрозділів північніше.

Аналітики зазначили, що 10 жовтня в мережі з'явилася інформація про підготовку нового армійського корпусу ЗСУ. Однак експерти не розуміють, навіщо це потрібно.

"Водночас про формування тактичних з'єднань у вигляді дивізій, про які вже неодноразово говорили, військові, мови нема", — сказано у звіті.

У DeepState зазначили, що Курське угруповання українських військ — це великий "вінегрет" із відповідною взаємодією.

"Ми на порозі чергової колотнечі через повторення помилок. Дуже сподіваємося, що оточення вдасться уникнути. Курська операція — це справді великий стратегічний успіх Сил Оборони, але будь-яку перемогу потрібно утримувати", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що командування РФ перекинуло в Курську область близько 50 тисяч своїх військових. За його словами, таким чином окупанти послабили свої угруповання на інших ділянках фронту в Україні. Йдеться про Запорізький, Херсонський і Краматорський напрямки.