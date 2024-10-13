Ворог активізувався біля кількох селищ: як змінилася ситуація у Курській області, — Погорілий (карта)

На Курському напрямку збільшилася сіра зона. Російські військові тиснуть на декілька населених пунктів та заявляють про захоплення Ольгівки, розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий.

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На Курському напрямку спостерігається складна ситуація. Російські військові проводять контрнаступ та тиснуть на позиції Сил оборони, намагаються повернути втрачену територію. Про це повідомив співзасновник DeepState Роман Погорілий у коментарі Фокусу.

"Тиск продовжується на західний фланг території Курського угруповування Сили оборони. А також відбувається активізація зі східної сторони, зокрема, в районі населеного пункту Борки, де ворог мав просування", — сказав Роман Погорілий.

За його словами, на Курському напрямку збільшилася сіра зона, йдеться про район Новоіванівки та Зеленого Шляху, де противник тисне, також триває робота ДРГ. Так само ЗС РФ здійснюють тиск на Ольгівку. Аналітик зауважив, що росіяни вже почали вкидати певні фейки в інформаційний простір. Зокрема, про те, що ворог нібито взяв під контроль населений пункт.

ЗС РФ тиснуть в районі Новоіванівки, Зеленого Шляху та Ольгівки

Розстріл українських військових у Курській області

Роман Погорілий наголосив, що 10 жовтня в районі Зеленого Шляху росіяни розстріляли українських військовослужбовців під час активного штурму. Він зауважив, що йдеться про пілотів, які мали працювати на своїй зоні відповідальності в цьому районі, проте вони натрапили на наступаючі сили противника.

За інформацією DeepState, українці спочатку вступили в контакт з ворогом, вони відстрілювалися та робили це до останнього, проте кількість БК та обстановка "була не на їхню користь", в результаті вони були змушені здатися в полон.

Нагадаємо, 13 жовтня стало відомо про те, що в Курській області російські військові розстріляли девʼятьох українських дронщиків та суміжників. В Офісі генпрокурора заявили про початок кримінального провадження щодо події на фронті.

12 жовтня боєць Сил оборони повідомив, що в районі кількох ділянок фронту в Курській області вдалося стабілізувати ситуацію. За його словами, йшла та стиралася велика кількість російських зеків.