У ТЦК на Полтавщині військовозобов'язаний наклав на себе руки: подробиці інциденту

В обласному ТЦК запевняють, що жодного фізичного чи психологічного тиску на чоловіка не було. До пункту попереднього збору його доставила поліція, оскільки військовозобов'язаний перебував у розшуку.

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На Полтавщині у приміщенні одного з ТЦК чоловік скоїв самогубство. До пункту попереднього збору військовозобов'язаних його доставила поліція, оскільки він перебував у розшуку. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП у вівторок, 22 жовтня.

"21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було", — йдеться у заяві ТЦК.

Фото: Скриншот

На місце події одразу викликали правоохоронців, які розпочали слідчі дії.

Чоловік відмовився проходити ВЛК після того, як його доставили до ТЦК. Було складено відповідний акт і готувалось повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу).

В обласному ТЦК заявили, що громадянин уже мав судимість за даною статтею. У 2023 році він був засуджений на три роки позбавлення волі з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року.

У військкоматі запевняють, що жодного фізичного чи психологічного тиску на чоловіка не чинили — він очікував оформлення документів на пункті збору.

За даним інцидентом порушено кримінальну справу, ведеться службове розслідування для з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, 19 жовтня під Одесою знайшли тіло бізнесмена Геннадія Бейбутяна, який очолював громадську організацію, що допомагала патрулювати місто під час комендантської години та супроводжувала працівників ТЦК.

Юрист Дмитро Франчук розказав, що не можна робити військовозобов'язаному, якщо зупинили представники ТЦК.