Возле Кругляковки враг не дошел до реки Оскол: что известно о ситуации на Купянском направлении

Первое успешное форсирование оккупантами реки Оскол произошло около двух недель назад. Но, по словам Олеся Маляревича, на левом берегу реки дислоцированы достаточно мощные силы ВСУ.

Заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич заявил, что в Харьковской области между поселками Кругляковка и Сеньково Купянского района наблюдается "серая зона", из которой у врага нет выхода к реке Оскол. Об этом сообщает "Еспресо".

"На Купянском направлении уже длительное время наблюдаются штурмовые действия оккупантов, их задача — полностью захватить левый берег реки Оскол. В настоящее время движение россиян замедлено, все делается для того, чтобы за каждую посадку они несли максимальные потери. Ситуация на левом берегу реки Оскол сейчас более масштабная, противник уперся в эту реку в районе с. Кругляковка", — отметил Олесь Маляревич.

По его словам, оккупанты частично находятся в Кругляковке и предпринимают попытки штурма Колесниковки. От выступа, который они получили, на карте пытаются двигаться вверх и вниз.

Вместе с тем, по данным Маляревича, на левом берегу реки Оскол дислоцированы достаточно мощные силы ВСУ.

И стоит задача не оставить левый берег и максимально держаться, чтобы остановить врага и нанести ему максимальные потери, отметил заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр.

Форсирование россиянами реки Оскол

Первое успешное форсирование оккупантами реки Оскол произошло около двух недель назад неподалеку от Двуречного в Харьковской области.

1 декабря мониторинговый ресурс DeepState сообщил, что подразделения российских войск форсировали реку в районе населенного пункта Масютовка в попытке закрепиться. Вследствие чего на северном фланге Купянского направления возникла угроза второго плацдарма противника. ВСУ пытаются стабилизировать положение.

Напомним, что в арсенале ВС РФ появились северокорейские РСЗО M1991, которые могут стрелять до Харькова.

Также сообщалось, что в войсках РФ заявили, что захватили ЗРК Stormer HVM ВСУ в Донецкой области, который оказался макетом.