Біля Кругляківки ворог не дійшов до річки Оскіл: що відомо про ситуацію на Куп'янському напрямку

Перше успішне форсування окупантами річки Оскіл відбулося близько двох тижнів тому. Але, за словами Олеся Маляревича, на лівому березі річки дислоковані досить потужні сили ЗСУ.

Заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич заявив, що на Харківщині між селищами Кругляківка та Сенькове Куп'янського району спостерігається "сіра зона", з якої ворог не має виходу до річки Оскіл. Про це повідомляє "Еспресо".

"На Куп'янському напрямку вже тривалий час спостерігаються штурмові дії окупантів, їхнє завдання — повністю захопити лівий берег річки Оскіл. Наразі рух росіян сповільнено, все робиться для того, щоб за кожну посадку вони зазнавали максимальних втрат. Ситуація на лівому березі річки Оскіл зараз масштабніша, противник вперся у цю річку в районі с. Кругляківка", — зазначив Олесь Маляревич.

За його словами, окупанти частково перебувають у Кругляківці та роблять спроби штурму Колесниківки. Від виступу, який вони отримали, на карті намагаються рухатися вгору і вниз.

Водночас за даними Маляревича, на лівому березі річки Оскіл дислоковані досить потужні сили ЗСУ.

Вони мають завдання: не залишити лівий берег і максимально триматися, щоб зупинити ворога і завдати йому максимальних втрат, зазначив заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр.

Форсування росіянами річки Оскіл

Перше успішне форсування окупантами річки Оскіл відбулося близько двох тижнів тому неподалік від Дворічного на Харківщині.

1 грудня моніторинговий ресурс DeepState повідомив, що підрозділи російських військ форсували річку в районі населеного пункту Масютівка у спробі закріпитися. Унаслідок чого на північному фланзі Куп'янського напрямку виникла загроза другого плацдарму противника. ЗСУ намагаються стабілізувати становище.

Нагадаємо, що в арсеналі ЗС РФ з'явилися північнокорейські РСЗВ M1991, які можуть стріляти до Харкова.

Також повідомлялося, що у військах РФ заявили, що захопили ЗРК Stormer HVM ЗСУ в Донецькій області, що виявився макетом.