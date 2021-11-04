Накопичувальна пенсія в Україні: як це працюватиме

З 2023 року учасниками накопичувального рівня пенсійної системи стануть громадяни віком до 55 років.

У Мінфіні розробили проєкт другого рівня пенсійної системи, у межах якої від 1% від зарплати перераховуватиметься на накопичувальний рахунок громадян. Про це повідомляє "УП".

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Згідно із запропонованою ініціативою, з 2023 року учасниками накопичувального рівня пенсійної системи стануть громадяни, які до початку його запуску будуть молодшими за 55 років. За оцінками Міністерства фінансів, людей такого віку в країні налічується близько 8 млн.

Для тих, хто до запуску накопичувального рівня буде у віці 55 років і старше, нічого не зміниться.

Переважно пенсійна реформа стосується офіційно зайнятих громадян, оскільки внески і до накопичувального, і до солідарного фондів за працівників сплачує їхній роботодавець.

Але, за бажання, учасниками пенсійної системи можуть стати ФОП та самозайняті.

Протягом першого року розмір внеску становитиме 1% від зарплати. Джерелом сплати внеску буде 22% ЄСВ, що зменшиться на відповідну суму.

Таким чином, не передбачається, що поява накопичувального рівня буде пов'язана з додатковим податковим навантаженням для роботодавців або співробітників.

З часом відсоток відрахувань до накопичувального пенсійного фонду зростатиме. Так, до 2024 року відрахування вже будуть у розмірі 1,5%, а ще за рік – 2%. Відповідним чином зменшиться розмір ЄСВ, який потрібно сплачувати до соціальних фондів — до 20,5% та 20% відповідно.

Також передбачено опцію добровільного перерахування коштів на особистий накопичувальний пенсійний рахунок.

Повідомляється, що держава стимулюватиме таку ініціативу з боку громадян: добровільні внески подвоюватимуться.

Поки не повідомляється, скільки коштуватиме держбюджету пенсійна реформа і якими будуть джерела її фінансування.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що отримувати гідні пенсії жителі України зможуть лише після появи другого рівня пенсійної системи, тобто обов'язкової накопичувальної пенсії. Прем'єр вважає цей етап пенсійної реформи вкрай важливим для розвитку країни.