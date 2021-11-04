Накопительная пенсия в Украине: как это будет работать

С 2023 года участниками накопительного уровня пенсионной системы станут граждане младше 55 лет.

В Минфине разработали проект второго уровня пенсионной системы, в рамках которой от 1% от зарплаты будет перечисляться на накопительный счет граждан. Об этом сообщает "УП".

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Согласно предложенной инициативе, с 2023 года участниками накопительного уровня пенсионной системы станут граждане, которые к началу его запуска будут младше 55 лет. По оценкам Министерства финансов, людей такого возраста в стране насчитывается около 8 млн.

Для тех же, кто к запуску накопительного уровня будет в возрасте 55 лет и старше, ничего не изменится.

Главным образом, пенсионная реформа касается официально занятых граждан, т.к. взносы и в накопительный, и в солидарный фонды за сотрудников платит их работодатель.

Но, при желании, участниками пенсионной системы могут стать ФЛП и самозанятые.

На протяжении первого года размер взноса будет составлять 1% от зарплаты. Источником уплаты взноса будет 22% ЕСВ, который уменьшится на соответствующую сумму.

Таким образом, не предвидится, что появление накопительного уровня будет сопряжено с дополнительной налоговой нагрузкой для работодателей, или же сотрудников.

По прошествии времени процент отчислений в накопительный пенсионный фонд будет расти. Так, к 2024 году отчисления уже будут в размере 1,5%, а еще через год – 2%. Соответствующим образом, уменьшится размер ЕСВ, который нужно платить в социальные фонды — до 20,5% и 20% соответственно.

Также предусмотрена опция добровольного перечисления средств на личный накопительный пенсионный счет.

Сообщается, что государство будет стимулировать такую инициативу со стороны граждан: добровольные вклады будет удваиваться.

Пока не сообщается, во сколько обойдется госбюджету пенсионная реформа и какими будут источники ее финансирования.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что получать достойные пенсии жители Украины смогут только после появления второго уровня пенсионной системы, то есть обязательной накопительной пенсии. Премьер считает данный этап пенсионной реформы крайне важен для развития страны.