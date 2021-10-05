Шмыгаль: отсутствие накопительной пенсии – "преступление против Украины"

С 2023 года на пенсионные накопления по 1% могут начать отчислять работник и работодатель.

Получать достойные пенсии украинцы смогут только при внедрении второго уровня пенсионной системы – обязательной накопительной пенсии. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию LB.ua.

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Он считает этот этап пенсионной реформы "очень важным моментом развития нашего государства". А отсутствие накопительной пенсионной системы относит к собственному перечню экономических преступлений против Украины.

Премьер напомнил свои слова, что "через 15 лет мы с вами получать пенсию не будем". И пояснил, что так будет не потому, что "наши дети не захотят ее нам платить", а потому, что бизнес не выдержит пенсионное бремя вдвое тяжелее, чем сейчас. По прогнозу, к тому времени на одного работающего будут приходиться два пенсионера.

Шмыгаль отметил, если бы накопительную систему ввели 15 лет назад, то сейчас "мы бы имели накопленных от 40 до 50 млрд долларов, которые инвестировались бы в нашу экономику".

"Это вообще другое экономическое мировоззрение государства. Плюс на сегодняшний день была бы вдвое больше пенсия, чем существующая сейчас", – считает он.

Премьер признал, что "очень важно не сделать ошибок на этом пути". Поэтому сейчас модель обсуждается с депутатами, с министерством финансов.

Шмыгаль первоначально считал, что система должна работать по принципу "2+2", то есть по 2% на накопления должны направлять работник и работодатель. Но потом пришел к выводу, что для начала, на первый год, должна быть модель "1+1". Это позволит людям привыкнуть к системе, сформировать доверие к ней. По такому принципу внедряла накопительную систему Грузия и за три года накопила 300 млн долларов.

"Если мы будем двигаться по этой модели и с 2023 начнем ее реализацию на практике, это будет большой прорыв", – считает премьер.

Отметим, министр социальной политики Марина Лазебная, 28 сентября сказала, что ожидает принятия в первом чтении законопроекта об обязательных пенсионных накоплениях этой осенью.

Она отметила, что стране нужна комплексная пенсионная реформа, поэтому "все усилия ветвей власти" должны быть сконцентрированы на трех направлениях.

восстановление справедливости в солидарной системе (существующей сейчас):

ввод обязательной накопительной пенсионной системы;

развивать существующей системы добровольного пенсионного страхования.

Напомним, в августе Фокус писал, что Денис Шмыгаль анонсировал введение соцпакетов с накопительными пенсиями в 2023 году, которые будут получать социальные работники, учителя и военнослужащие. В Кабмине уже провели заседание рабочей группы по развитию накопительной пенсионной системы. Премьер рассчитывал, в 2021 году нардепы смогут принять первые законопроекты, необходимые для внедрения накопительных пенсий.

Также Фокус разбирался, что изменится, если в Украине завтра введут накопительную пенсионную систему.