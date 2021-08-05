Шмыгаль назвал условие для повышения пенсий украинцев в два раза

Верховная Рада после возвращения с каникул займется рассмотрением накопительной пенсионной реформы и к концу 2021 года может принять первые законопроекты.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что пенсии украинцев вырастут в два раза в случае внедрения накопительной пенсионной системы, заявил глава Кабмина на заседании правительства.

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По его словам, накопительная система в случае внедрения будет работать как дополнение к действующей солидарной. Денис Шмыгаль предупредил, что накопительная пенсионная система — единственный механизм, который позволит увеличить пенсии вдвое.

"Если мы хотим увеличить пенсию вдвое, то нет другого механизма, кроме введения второго накопительного уровня государственной пенсионной системы… Мы ни в коем случае не отказываемся от солидарной пенсионной системы, от индексации, постоянного повышения выплат для пенсионеров. Накопительная пенсионная система будет работать в формате дополнительных выплат к существующей государственной солидарной пенсии, которую продолжат получать украинцы", — заверил премьер-министр на заседании правительства.

Денис Шмыгаль также анонсировал введение соцпакетов с накопительными пенсиями в 2023 году, которые будут получать социальные работники, учителя и военнослужащие. В Кабмине уже провели заседание рабочей группы по развитию накопительной пенсионной системы в Украине, финальным этапом которой станет введение соцпакетов. Денис Шмыгаль рассчитывает, что Верховная Рада по возвращению с каникул займется вопросом внедрения новой пенсионной системы, и в 2021 году нардепы смогут принять первые законопроекты.

Министр финансов Сергей Марченко в своем Facebook объяснил, что при работе накопительной системы на пенсионный счет поступают отчисления с зарплаты. Более того, пенсионные накопления не просто лежат на счете — деньги приносят владельцам инвестиционный доход.

"Пенсионные накопления не лежат просто на счете, они приносят доход. Затем вы получите в виде накопительной пенсии все средства, которые в течение жизни аккумулируются на пенсионном счете: взносы плюс инвестиционный доход. Накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не будет уменьшать ее размер", — продолжил Марченко.

Чтобы обезопасить деньги граждан в Кабмине планируют создать Государственный накопительный фонд, который в начале будет единым для всех. Гарантирования вкладов этого фонда, как отметил Сергей Марченко, будет стопроцентным.

Ранее Фокус в своей статье разбирался, как Кабмин выполняет свои самые резонансные обещания 2020–2021 годов по пенсиям и зарплатам.

Также Фокус рассказывал, что нардепы предлагают ввести накопительные пенсии с 2023 года. Работодатели будут отчислять в систему 2% от размера заработной платы работников, а работающие лица – еще 2%.