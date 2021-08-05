Шмигаль назвав умову для підвищення пенсій українців у два рази

Верховна Рада після повернення з канікул займеться розглядом накопичувальної пенсійної реформи та до кінця 2021 року може прийняти перші законопроекти.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що пенсії українців виростуть у два рази в разі впровадження накопичувальної пенсійної системи, заявив глава Кабміну на засіданні уряду.

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За його словами, накопичувальна система в разі впровадження працюватиме як доповнення до чинної солідарної. Денис Шмигаль попередив, що накопичувальна пенсійна система — єдиний механізм, який дозволить збільшити пенсії вдвічі.

"Якщо ми хочемо збільшити пенсію вдвічі, то немає іншого механізму, крім введення другого накопичувального рівня державної пенсійної системи ... Ми ні в якому разі не відмовляємося від солідарної пенсійної системи, від індексації, постійного підвищення виплат для пенсіонерів. Накопичувальна пенсійна система буде працювати в форматі додаткових виплат до існуючої державної солідарної пенсії, яку продовжать отримувати українці", — запевнив прем'єр-міністр на засіданні уряду.

Денис Шмигаль також анонсував введення соцпакетів із накопичувальними пенсіями в 2023 році, які будуть отримувати соціальні працівники, вчителі та військовослужбовці. У Кабміні вже провели засідання робочої групи з розвитку накопичувальної пенсійної системи в Україні, фінальним етапом якої стане запровадження соцпакетів. Денис Шмигаль розраховує, що Верховна Рада після повернення з канікул займеться питанням впровадження нової пенсійної системи, і в 2021 році нардепи зможуть прийняти перші законопроекти.

Міністр фінансів Сергій Марченко в своєму Facebook пояснив, що при роботі накопичувальної системи на пенсійний рахунок надходять відрахування з зарплати. Більш того, пенсійні накопичення не просто лежать на рахунку — гроші приносять власникам інвестиційний дохід.

"Пенсійні накопичення не лежать просто на рахунку, вони приносять дохід. Потім ви отримаєте у вигляді накопичувальної пенсії всі гроші, які протягом життя акумулюються на пенсійному рахунку: внески плюс інвестиційний дохід. Накопичувальна пенсія буде виплачуватися додатково до солідарної і не буде зменшувати її розмір", — продовжив Марченко.

Щоб убезпечити гроші громадян у Кабміні планують створити Державний накопичувальний фонд, який на початку буде єдиним для всіх. Гарантування вкладів цього фонду, як зазначив Сергій Марченко, буде стовідсотковим.

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, як Кабмін виконує свої найрезонансніші обіцянки 2020-2021 років щодо пенсій і зарплат.

Також Фокус розповідав, що нардепи пропонують ввести накопичувальні пенсії з 2023 року. Роботодавці будуть відраховувати в систему 2% від розміру заробітної плати працівників, а працівники — ще 2%.