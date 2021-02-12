2% в кубышку. Что изменится, если в Украине завтра введут накопительную пенсионную систему

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство собирается запустить накопительную пенсионную систему уже в 2021 году. Фокус выяснил, насколько к этому готовы все участники процесса.

Солидарная система вскоре просто не сможет обеспечивать миллионы украинских пенсионеров, а у накопительной очень высокие риски. У правительства осталось не так много времени, чтобы провести реформу, но чем обернется для украинцев запуск накопительной пенсии в 2021 году, предсказать наверняка не могут даже финансовые эксперты.

Пенсионная реформа с каждым годом становится все более актуальной из-за растущего дефицита Пенсионного фонда. Однако основная альтернатива — накопительные пенсии — по-прежнему вызывает вопросы и споры.

Во время выступления на форуме "Украина 30" Денис Шмыгаль подчеркнул, что солидарная пенсионная система, которая действует в Украине сейчас, изжила себя и не может обеспечить гражданам достойные выплаты. Премьер-министр назвал два главных основания для введения второго, накопительного, этапа:

"Во-первых, обеспечение достойных пенсий нашим гражданам в будущем и нам всем, и это элемент инвестиции в экономику, потому что накопительная пенсионная система — это один из самых крупных инвесторов в тех экономиках, где она существует".

По словам премьера, Кабмин уже начал работу в этом направлении и сейчас активно сотрудничает с профильным комитетом Верховной Рады.

"Уверен, что в этом году мы все увидим внедрение законодательства и введение такой накопительной пенсионной системы в Украине", – заявил Денис Шмыгаль.

Что такое накопительная пенсия

Сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система, согласно которой государство выплачивает деньги пенсионерам, чтобы обеспечить их основные потребности. Средства в Пенсионный фонд поступают от работающих граждан в виде единого социального взноса (ЕСВ), однако их постоянно не хватает. По информации пресс-службы ПФУ, в 2020 году дефицит составил 13,2 миллиарда, а в 2021 году ожидается дефицит в размере 26 млрд грн.

[ + – ] Доходы пенсионного фонда

Накопительная система предусматривает, что граждане будут делать дополнительные взносы со своей зарплаты — эти средства в полном объеме пойдут на личный счет. После достижения выхода на заслуженный отпуск, человек сможет воспользоваться накопленными деньгами. Сейчас такую возможность украинцам предоставляют лишь негосударственные пенсионные фонды, которые считаются третьим уровнем пенсионной системы.

Новый закон заставит копить на пенсии

В декабре 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об обязательном накопительном пенсионном обеспечении, сейчас документ ожидает рассмотрения в профильном комитете. В пояснительной записке авторы отметили, что добровольная накопительная система не справляется со своей задачей, ведь по состоянию на 2019 год деньги в негосударственные фонды внесли только 7% работающего населения Украины, при этом 90% средств поступили от работодателей. В связи с этим народные депутаты хотят обязать украинцев откладывать деньги на пенсии.

Согласно проекту, работодателям придется платить 2% от зарплаты работников, кроме того, работающие люди будут платить 1% от зарплаты. При желании украинцы смогут откладывать большую долю от своих доходов, но в таком случае работодатель вынужден пропорционально увеличить свои собственными взносы вплоть до 5% от зарплаты подчиненного. Деньги будет хранить Пенсионное казначейство или зарегистрированные негосударственные фонды.

Закон также признает деньги персональных пенсионных счетах личными средствами участников системы. Если человек умрет, то ими смогут распоряжаться наследники.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова в интервью LIGA.net объявила, что законопроект внесут на повестку дня уже в конце февраля. По ее словам, нардепы и члены Кабмина пришли к компромиссу и решили: накопительная система будет забирать по 2% от ЕСВ и НДФЛ. Таким образом правительство решило снизить нагрузку на бизнес.

У Кабмина для пенсионеров другие планы

Пока Верховная Рада дорабатывает свой законопроект, министр социальной политики Марина Лазебная поделилась идеями правительства. Минсоцполитики предлагает использовать уже готовые государственные структуры и механизмы а именно:

Налоговая служба может контролировать взносы;

Госказначейство — принимать, вести учет взносов работодателей, перевод средств в ПФУ;

Пенсионный фонд — распределение денег между конкретными участниками системы;

Существующие накопительные фонды и обслуживающие компании.

В эфире "Свобода слова Савика Шустера" от 22 января Лазебная подробнее рассказала о подготовке к реформе. Судя по словам министра, накопительную пенсию в 2021 году запустить никак не смогут:

"2022 год будет годом принятия всех необходимых подзаконных актов и подготовки всей инфраструктуры. А 2023 год, первое января, станет годом, когда работающие люди, те категории, которые будут определены в законе, будут откладывать из своей заработной платы по 2%".

[ + – ] Выступление Марины Лазебной

Упомянутый закон обяжет всех работающих граждан отправлять часть зарплаты на будущие пенсии, однако Марина Лазебная предложила альтернативу: позволить людям старше 50 лет отказаться от системы по желанию. Как отметила министр, возраст не позволит таким работникам накопить приличную пенсию. В то же время, работодатели скорее возьмут на работу сотрудника, за которого не нужно платить взносы.

Марина Лазебная также назвала главные риски накопительной системы в Украине – обесценивание денег, банкротство НПФ и коррупция. По ее мнению, защищать интересы украинцев должны Национальный банк и Национальная комиссия по ценным бумагам.

Министр финансов Сергей Марченко в интервью "Униан" подтвердил, что украинцам в возрасте за 50 лет на вторую пенсию рассчитывать не стоит. По его словам, накопления должны в первую очередь заинтересовать работающее население, но большинство людей пока не готовы платить дополнительные взносы:

"Накопительная система — не для действующих пенсионеров, говорить о том, что действующим пенсионерам или тем, кто должен выйти на пенсию в ближайшие 10 лет, может быть интересен накопительный элемент — это самообман".

Кого коснется профессиональная накопительная система

Кабмин подал в парламент отдельный законопроект, благодаря которому некоторые граждане смогут получить существенную прибавку к пенсиям. Речь пока идет лишь об украинцах моложе 35 лет, которые работают в тяжелых и вредных условиях. Ежегодные объемы средств для профессиональной системы оценили в 2-3 миллиарда гривен.

Таким образом правительство планирует заменить механизм компенсаций на повышенные взносы от работодателей (ЕСВ). При этом работники смогут самостоятельно выбрать авторизованный частный фонд, куда средства будут направляться через ПФУ и храниться до момента выхода на пенсию.

Проект предусматривает три пенсионные программы, которые предоставляют работникам право получать выплаты после достижения 50 и 55 лет, а также возможность добровольно присоединиться к системе после 55 лет. Люди до 35 лет, которые до внедрения страховых взносов получили треть и более стажа на работах, дающих право на льготную пенсию, смогут перевести средства в солидарную систему и получить пенсию на льготных условиях.

Эксперты предупреждают о подводных камнях пенсионной реформы

Предполагается, что фондам придется приумножать средства на пенсионных счетах, чтобы компенсировать рост цен. Научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко считает, что украинцы не получат прибавку к пенсиям до 40%, которую обещают политики:

"ПФУ недополучит денег, значить, не сможет повышать пенсии на столько, как должен изначально. К тому же НПФ нужно грамотно инвестировать полученные деньги, чтобы их не съела инфляция и чтобы они перекрыли административные расходы. Ведь накопительная система дорогая в администрировании", — говорит Ткаченко.

Экономист Тарас Загородний поделился своими опасениями по поводу накопительной системы в эфире телеканала "Украина 24". По его мнению, Украина сейчас не готова к подобной реформе.

"Для ее введения должна быть совершенно другая структура экономики, которая должна базироваться прежде всего на промышленности, на массовой занятости, — подчеркнул эксперт. — Это означает, что если сейчас человек будет инвестировать в пенсионный фонд, он не знает, что у нас будет через 20 лет… За счет чего эти пенсионные фонды зарабатывать средства, хотя бы для того, чтобы компенсировать инфляцию?".

Бывший министр финансов Игорь Уманский в Facebook обратил внимание, что пенсионную систему нужно срочно менять.

[ + – ] Комментарий Игоря Уманского

Но к чему в итоге готовиться — не знает никто.