2% в кубику. Що зміниться, якщо в Україні завтра введуть накопичувальну пенсійну систему

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд збирається запустити накопичувальну пенсійну систему вже у 2021 році. Фокус з'ясував, наскільки до цього готові всі учасники процесу.

Солідарна система незабаром просто не зможе забезпечувати мільйони українських пенсіонерів, а у накопичувальній дуже високі ризики. В уряду залишилося не так багато часу, щоб провести реформу, але чим обернеться для українців запуск накопичувальної пенсії у 2021 році, передбачити напевно не можуть навіть фінансові експерти.

Пенсійна реформа з кожним роком стає все актуальнішою через дефіцит Пенсійного фонду, що постійно росте. Однак основна альтернатива — накопичувальні пенсії — як і раніше викликає питання і суперечки.

Під час виступу на форумі "Україна 30" Денис Шмигаль наголосив, що солідарна пенсійна система, яка діє в Україні зараз, зжила себе і не може забезпечити громадянам гідні виплати. Премʼєр-міністр назвав дві головні підстави для введення другого, накопичувального, етапу:

"По-перше, забезпечення гідних пенсій нашим громадянам в майбутньому і нам всім, і це елемент інвестиції в економіку, тому що накопичувальна пенсійна система — це один з найбільших інвесторів у тих економіках, де вона існує".

За словами премʼєра, Кабмін уже почав роботу у цьому напрямку і зараз активно співпрацює з профільним комітетом Верховної Ради.

"Упевнений, що цього року ми всі побачимо впровадження законодавства та запровадження такої накопичувальної пенсійної системи в Україні", — заявив Денис Шмигаль.

Що таке накопичувальна пенсія

Зараз в Україні діє солідарна пенсійна система, згідно з якою держава виплачує гроші пенсіонерам, щоб забезпечити їх основні потреби. Кошти до Пенсійного фонду надходять від працевлаштованих громадян у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ), проте їх постійно не вистачає. За інформацією прес-служби ПФУ, у 2020 році дефіцит склав 13,2 мільярда, а у 2021 році очікується дефіцит розміром 26 млрд грн.

[ + – ] Доходи Пенсійного фонду

Накопичувальна система передбачає, що громадяни робитимуть додаткові внески зі своєї зарплати — ці кошти у повному обсязі підуть на особистий рахунок. Після досягнення виходу на заслужену відпустку, людина зможе скористатися накопиченими грошима. Зараз таку можливість українцям надають лише недержавні пенсійні фонди, які вважаються третім рівнем пенсійної системи.

Новий закон змусить збирати на пенсії

У грудні 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про обовʼязкове накопичувальне пенсійне забезпечення, зараз документ очікує розгляду у профільному комітеті. У пояснювальній записці автори зазначили, що добровільна накопичувальна система не справляється зі своїм завданням, адже станом на 2019 рік гроші у недержавні фонди внесли тільки 7% українців, які працюють, при цьому 90% коштів надійшли від роботодавців. У звʼязку з цим народні депутати хочуть зобовʼязати українців відкладати гроші на пенсії.

Згідно з проектом, роботодавцям доведеться платити 2% від зарплати працівників, крім того, що працівники платитимуть 1% від зарплати. За бажання українці зможуть відкладати велику частку від своїх доходів, але у такому випадку роботодавець змушений пропорційно збільшити свої власні внески аж до 5% від зарплати підлеглого. Гроші зберігатиме Пенсійне казначейство або зареєстровані недержавні фонди.

Закон також визнає гроші персональних пенсійних рахунків особистими коштами учасників системи. Якщо людина помре, то ними зможуть розпоряджатися спадкоємці.

Голова Комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галина Третьякова в інтервʼю LIGA.net оголосила, що законопроект внесуть до порядку денного вже наприкінці лютого. За її словами, нардепи і члени Кабміну дійшли компромісу і вирішили: накопичувальна система забиратиме по 2% від ЄСВ і ПДФО. Таким чином уряд вирішив знизити навантаження на бізнес.

У Кабміну для пенсіонерів інші плани

Поки Верховна Рада допрацьовує свій законопроект, міністр соціальної політики Марина Лазебна поділилася ідеями уряду. Мінсоцполітики пропонує використовувати вже готові державні структури і механізми а саме:

Податкова служба може контролювати внески;

Держказначейство — приймати, вести облік внесків роботодавців, переказ коштів в ПФУ;

Пенсійний фонд — розподіл грошей між конкретними учасниками системи;

Накопичувальні фонди, що вже існують, і компанії, що обслуговують.

В ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" від 22 січня Лазебна докладніше розповіла про підготовку до реформи. Судячи зі слів міністра, накопичувальну пенсію у 2021 році запустити ніяк не зможуть:

"2022 рік буде роком прийняття всіх необхідних підзаконних актів і підготовки всієї інфраструктури. А 2023 рік, перше січня, стане роком, коли люди, що працюють, ті категорії, які будуть визначені в законі, відкладатимуть зі своєї заробітної плати по 2%".

[ + – ] Виступ Марини Лазебної

Вказаний закон зобовʼяже всіх працевлаштованих громадян відправляти частину зарплати на майбутні пенсії, однак Марина Лазебна запропонувала альтернативу: дозволити людям старше 50 років відмовитися від системи за бажанням. Як зазначила міністр, вік не дозволить таким працівникам накопичити пристойну пенсію. Водночас, роботодавці швидше візьмуть на роботу співробітника, за якого не потрібно платити внески.

Марина Лазебна також назвала головні ризики накопичувальної системи в Україні — знецінення грошей, банкрутство НПФ і корупція. На її думку, захищати інтереси українців повинні Національний банк і Національна комісія з цінних паперів.

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтервʼю "Уніан" підтвердив, що українцям віком за 50 років на другу пенсію розраховувати не варто. За його словами, накопичення повинні в першу чергу зацікавити працевлаштоване населення, але більшість людей поки не готові платити додаткові внески:

"Накопичувальна система — не для пенсіонерів, говорити про те, що чинним пенсіонерам або тим, хто повинен вийти на пенсію у найближчі 10 років, може бути цікавий накопичувальний елемент — це самообман".

Кого торкнеться професійна накопичувальна система

Кабмін подав до парламенту окремий законопроект, завдяки якому деякі громадяни зможуть отримати істотну надбавку до пенсій. Мова поки йде лише про українців молодше 35 років, які працюють у важких і шкідливих умовах. Щорічні обсяги коштів для професійної системи оцінили у 2-3 мільярди гривень.

Таким чином уряд планує замінити механізм компенсацій на підвищені внески від роботодавців (ЄСВ). При цьому працівники зможуть самостійно вибрати авторизований приватний фонд, куди кошти направлятимуться через ПФУ і зберігатися до моменту виходу на пенсію.

Проект передбачає три пенсійні програми, які надають працівникам право отримувати виплати після досягнення 50 і 55 років, а також можливість добровільно приєднатися до системи після 55 років. Люди до 35 років, які до впровадження страхових внесків отримали третину і більше стажу на роботах, що дають право на пільгову пенсію, зможуть перевести кошти в солідарну систему і отримати пенсію на пільгових умовах.

Експерти попереджають про підводні камені пенсійної реформи

Передбачається, що фондам доведеться примножувати кошти на пенсійних рахунках, щоб компенсувати зростання цін. Науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко вважає, що українці не отримають надбавку до пенсій до 40%, яку обіцяють політики:

"ПФУ недоотримає грошей, отже, не зможе підвищувати пенсії так, як повинен спочатку. До того ж НПФ потрібно грамотно інвестувати отримані гроші, щоб їх не зʼїла інфляція і щоб вони перекрили адміністративні витрати. Адже накопичувальна система дорога в адмініструванні", — говорить Ткаченко.

Економіст Тарас Загородній поділився своїми побоюваннями з приводу накопичувальної системи в ефірі телеканалу "Україна 24". На його думку, Україна зараз не готова до подібної реформи.

"Для її введення має бути зовсім інша структура економіки, яка повинна базуватися насамперед на промисловості, на масовій зайнятості, — підкреслив експерт. — Це означає, що якщо зараз людина інвестуватиме в пенсійний фонд, вона не знає, що у нас буде через 20 років… За рахунок чого ці пенсійні фонди зароблятимуть кошти, принаймні для того, щоб компенсувати інфляцію?".

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський у Facebook звернув увагу, що пенсійну систему потрібно терміново змінювати.

[ + – ] Коментар Ігоря Уманського

Але до чого, зрештою, готуватися — не знає ніхто.