Шмигаль: відсутність накопичувальної пенсії — "злочин проти України"

З 2023 року на пенсійні накопичення по 1% можуть почати відраховувати працівник і роботодавець.

Отримувати гідні пенсії українці зможуть тільки при впровадженні другого рівня пенсійної системи — обов'язкової накопичувальної пенсії. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню LB.ua.

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Він вважає цей етап пенсійної реформи "дуже важливим моментом розвитку нашої держави". А відсутність накопичувальної пенсійної системи відносить до власного переліку економічних злочинів проти України.

Прем'єр нагадав свої слова, що "через 15 років ми з вами отримувати пенсію не будемо". І пояснив, що так буде не тому, що "наші діти не захочуть її нам платити", а тому, що бізнес не витримає пенсійного тягаря, вдвічі важчого, ніж зараз. За прогнозом, до того часу на одного робітника припадатиме два пенсіонери.

Шмигаль зазначив, якби накопичувальну систему ввели 15 років тому, то зараз "ми б мали накопичених від 40 до 50 млрд доларів, які інвестувалися б у нашу економіку".

"Це взагалі інший економічний світогляд держави. Плюс на сьогодні була б удвічі більша пенсія, ніж є зараз", — вважає він.

Прем'єр визнав, що "дуже важливо не зробити помилок на цьому шляху". Тому зараз модель обговорюється з депутатами, з міністерством фінансів.

Шмигаль спочатку вважав, що система повинна працювати за принципом "2+2", тобто по 2% на накопичення повинні направляти працівник і роботодавець. Але потім дійшов висновку, що для початку, на перший рік, повинна бути модель "1+1". Це дозволить людям звикнути до системи, сформувати довіру до неї. За таким принципом впроваджувала накопичувальну систему Грузія і за три роки накопичила 300 млн доларів.

"Якщо ми будемо рухатися за цією моделлю і з 2023 почнемо її реалізацію на практиці, це буде великий прорив", — вважає прем'єр.

Зазначимо, міністр соціальної політики Марина Лазебна 28 вересня сказала, що очікує ухвалення в першому читанні законопроєкту про обов'язкові пенсійні накопичення цієї осені.

Вона зазначила, що країні потрібна комплексна пенсійна реформа, тому "всі зусилля гілок влади" повинні бути сконцентровані на трьох напрямках.

відновлення справедливості в солідарній системі (яка є нині):

введення обов'язкової накопичувальної пенсійної системи;

розвиток чинної системи добровільного пенсійного страхування.

Нагадаємо, у серпні Фокус писав, що Денис Шмигаль анонсував введення соцпакетів з накопичувальними пенсіями у 2023 році, які будуть отримувати соціальні працівники, учителі та військовослужбовці. У Кабміні вже провели засідання робочої групи з розвитку накопичувальної пенсійної системи. Прем'єр розраховував, що у 2021 році нардепи зможуть ухвалити перші законопроєкти, необхідні для впровадження накопичувальних пенсій.

Також Фокус розбирався, що зміниться, якщо в Україні завтра введуть накопичувальну пенсійну систему.