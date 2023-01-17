Индексация пенсий в 2023 году: украинцам объяснили, почему перерасчет выплат вряд ли состоится
По словам председателя комитета ВРУ по социальной политике Михаила Цымбалюка, сейчас вопрос индексации пенсий активно обсуждают разные ветви власти, но денег на индексацию пенсий в бюджете пока не хватает.
Согласно статье 42 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсии в Украине должны ежегодно индексироваться с 1 марта. Но, несмотря на это, в 2023 году перерасчет пенсий может не состояться из-за нехватки денег в бюджете, пишет Социальная информационная платформа.
По словам председателя комитета ВРУ по социальной политике Михаила Цымбалюка, сейчас вопрос индексации пенсий активно обсуждают разные ветви власти, но денег на индексацию пенсий в бюджете пока не хватает.
Кроме того, как отмечается, действие 42-ой статьи "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" частично приостановлено по причине войны, о чем сказано в заключительных положениях документа. Поэтому проводить индексацию пенсий в 2023 году или нет должен решить Кабмин Украины.
"Это означает, что временно может быть изменен и сам порядок индексации (например, ее процент будет меньше, чем предусмотрено законом), и сроки ее проведения (например, не 1 марта, а в другом месяце). То же касается и перерасчета пенсий работающим гражданам, который обычно автоматически проводится с 1 апреля", – говорится в сообщении.
Как может измениться размер пенсий в 2023 году
Чтобы узнать коэффициент повышения нужны два показателя: 50% уровня инфляции за прошлый год и 50% темпов роста средней зарплаты за последние годы. Таким образом, по ориентировочным расчетам, в 2023 году уровень индексации пенсий должен составить 22%.
Пример расчета: 30% инфляции + 14% темпов роста заработной платы × 50% = 22%.
На пороге реформ: как власти хотят переформатировать пенсионную систему
В начале января 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у правительства есть план по внедрению обязательного пенсионного накопления для всех украинцев уже в этом году.
По его словам, суть новой пенсионной реформы в том, что у всех работающих украинцев появятся собственные пенсионные накопительные счета. Пополняться они будут из трех источников:
- вклад работодателей;
- вклад государства на паритетных с работодателем условиях;
- добровольные взносы граждан.
Ранее Фокус рассказывал, что средняя пенсия украинцев по итогам 2022 года сократилась на 8,5%. Причина: полномасштабное вторжение России и последовавшая за этим инфляция.
Еще Фокус в своей статье "Кушать — дорого. Сколько стоят продукты в Украине в начале 2023 года и почему растут цены" выяснял, какая инфляция ждет украинцев в 2023 году и что происходит с ценами на продукты.