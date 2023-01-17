Індексація пенсій у 2023 році: українцям пояснили, чому перерахунок виплат навряд чи відбудеться
За словами голови комітету ВРУ із соціальної політики Михайла Цимбалюка, зараз питання індексації пенсій активно обговорюють різні гілки влади, але грошей на індексацію пенсій у бюджеті поки що не вистачає.
Згідно зі статтею 42 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсії в Україні мають щороку індексуватися з 1 березня. Але, незважаючи на це, 2023 року перерахунок пенсій може не відбутися через брак грошей у бюджеті, пише Соціальна інформаційна платформа.
За словами голови комітету ВРУ із соціальної політики Михайла Цимбалюка, зараз питання індексації пенсій активно обговорюють різні гілки влади, але грошей на індексацію пенсій у бюджеті поки що не вистачає.
Крім того, як зазначається, дія 42-ї статті "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" частково призупинена через війну, про що сказано у заключних положеннях документа. Тому проводити індексацію пенсій у 2023 році чи ні, має вирішити Кабмін України.
"Це означає, що тимчасово може бути змінено і сам порядок індексації (наприклад, її відсоток буде меншим, ніж передбачено законом), і терміни її проведення (наприклад, не 1 березня, а в іншому місяці). Те саме стосується і перерахунку пенсій працюючим громадянам, який зазвичай автоматично проводиться з 1 квітня", — йдеться у повідомленні.
Як може змінитися розмір пенсій у 2023 році
Щоб дізнатися коефіцієнт підвищення, потрібні два показники: 50% рівня інфляції за минулий рік і 50% темпів зростання середньої зарплати за останні роки. Таким чином, за орієнтовними розрахунками, у 2023 році рівень індексації пенсій має становити 22%.
Приклад розрахунку: 30% інфляції + 14% темпи зростання заробітної плати × 50% = 22%.
На порозі реформ: як влада хоче переформатувати пенсійну систему
На початку січня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд має план щодо впровадження обов'язкового пенсійного накопичення для всіх українців вже цього року.
За його словами, суть нової пенсійної реформи полягає в тому, що у всіх працюючих українців з'являться власні пенсійні накопичувальні рахунки. Поповнюватимуть вони з трьох джерел:
- вклад роботодавців;
- внесок держави на паритетних із роботодавцем умовах;
- добровільні внески громадян.
Раніше Фокус розповідав, що середня пенсія українців за підсумками 2022 року скоротилася на 8,5%. Причина: повномасштабне вторгнення Росії та інфляція, що послідувала за цим.
Ще Фокус у своїй статті "Їсти — дорого. Скільки коштують продукти в Україні на початку 2023 року і чому зростають ціни" з'ясовував, яка інфляція чекає на українців у 2023 році і що відбувається з цінами на продукти.