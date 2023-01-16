Війна та інфляція проти пенсій: як скоротилися виплати українцям після вторгнення РФ

Пом'якшити вплив економічного спаду допомогла індексація пенсій на 14% у березні 2022 року, збільшення мінімальної пенсії за віком та перерахунок для деяких пенсіонерів.

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На початку 2023 року середній розмір пенсій в Україні становить 4 622,60 грн. Виплати порівняно з 2022 роком зросли на 15,8%. Про це свідчать дані, опубліковані головою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.

За його інформацією, у реальному вимірі, якщо зважати на інфляцію, середня пенсія українців скоротилася на 8,5%, а у доларовому еквіваленті — на 13,6%. Нагадаємо, що інфляція у 2022 році склала 26,6%.

"Було б дивно очікувати зростання реальних доходів громадян під час війни, але влада зробила все можливе, щоб тягар зростання вартості життя для найбільш незахищених верств населення, зокрема для пенсіонерів, був пом'якшений. Просто порівняйте ці цифри із загальним падінням реального ВВП (щонайменше на 30%) або реальних зарплат (щонайменше на 20%)", – зазначив Гетманцев.

За словами Гетманцева, пом'якшити вплив економічного спаду допомогли такі фактори:

індексація пенсій на 14%, що відбулася у березні 2022 року;

зростання мінімальної пенсії за віком;

перерахунок для окремих категорій пенсіонерів – пільговиків, компенсаційні доплати пенсіонерам віком від 70 років.

"Фінансове становище Пенсійного фонду протягом року залишалося стабільним: план власних доходів від ЄСВ було перевиконано на 5,6% або майже на 20 млрд грн", — додав політик.

При цьому деяку частину пенсій було профінансовано за рахунок допомоги іноземних партнерів.

Де в Україні найвищі пенсії

За інформацією пресслужби Пенсійного фонду, найбільші середні пенсії станом на січень 2022 року виплачували у:

Києві – 6 336,99 грн;

Донецькій області – 5 818,65 грн;

Луганській області – 5 365,48 грн;

Дніпропетровській області -5 126,43 грн.

Найменша середня пенсія виплачувалася мешканцям Вінницької області – 4 622,59 грн.

Раніше Фокус розповідав, що згідно із Законом "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. №2710-IX роботодавцям дозволили не індексувати зарплати своїм співробітникам. Що стосується пенсій, то у 2023 році має відбутися так зване осучаснення пенсій.

Також нагадаємо, що Фокус проаналізував, як подорожчало життя в Україні у 2022 році і на які товари та послуги найбільше зросли ціни.