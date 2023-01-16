Война и инфляция против пенсий: как сократились выплаты украинцев после вторжения РФ

Смягчить влияние экономического спада помогла индексации пенсий на 14% в марте 2022 года, увеличение минимальной пенсии по возрасту и перерасчет для некоторых пенсионеров.

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В самом начале 2023 года средний размер пенсий в Украине составляет 4 622,60 грн. Выплаты, по сравнению с 2022 годом, выросли на 15,8%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

По его информации, в реальном измерении, если учитывать инфляцию, средняя пенсия украинцев сократилась на 8,5%, а в долларовом эквиваленте — на 13,6%. Напомним, что инфляция в 2022 году составила 26,6%.

"Было бы странно ожидать роста реальных доходов граждан во время войны, но власти сделали все возможное, чтобы бремя роста стоимости жизни для наиболее незащищенных слоев населения, в частности для пенсионеров, было смягчено. Просто сравните эти цифры с общим падением реального ВВП (по меньшей мере на 30%) или реальных зарплат (по меньшей мере на 20%)", – отметил Гетманцев.

По словам Гетманцева, смягчить влияние экономического спада помогли следующие факторы:

индексация пенсий на 14%, которая состоялась в марте 2022 года;

рост минимальной пенсии по возрасту;

перерасчет для отдельных категорий пенсионеров – льготников, компенсационные доплаты пенсионерам старше 70 лет.

"Финансовое положение Пенсионного фонда в течение года оставалось стабильным: план собственных доходов от ЕСВ был перевыполнен на 5,6% или почти на 20 млрд грн", — добавил политик.

При этом некоторая часть пенсий была профинансирована за счет помощи иностранных партнеров.

Где в Украине самые высокие пенсии

По информации пресс-службы Пенсионного фонда, наибольшие средние пенсии по состоянию на январь 2022 года выплачивали в:

Киеве — 6 336,99 грн;

Донецкой области — 5 818,65 грн;

Луганской области — 5 365,48 грн;

Днепропетровской области —5 126,43 грн.

Наименьшая средняя пенсия выплачивалась жителям Винницкой области — 4 622,59 грн.

Ранее Фокус рассказывал, что согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" от 03.11.2022 г. №2710-IX, работодателям разрешили не индексировать зарплаты своим сотрудникам. Что касается пенсий, то в 2023 году должно состоятся так называемое осовременивание пенсий.

Также напомним, что Фокус проанализировал, как подорожала жизнь в Украине в 2022 году и на какие товары и услуги более всего выросли цены.