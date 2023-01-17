Миллионы на старость. Зачем украинцам накопительные пенсии и как повлияют на выплаты

В Украине с 2003 года идет построение трехуровневой пенсионной системой. В 2023 году анонсирован запуск накопительного уровня. Фокус выяснил, сколько и каких отчислений будет идти в накопления и сможет ли это повлиять на размер пенсий в стране.

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В Украине средний размер пенсии, согласно данным Пенсионного фонда Украины, в 2022 году составил чуть выше 4622 грн. Фактически, это 112 евро в месяц. Тем временем, в соседней Польше средняя пенсия превышает 600 евро. Правительство Украины решило в 2023 году заложить основу для будущего роста пенсионных выплат. С этой целью планируется внедрение второго уровня пенсионной системы – накопительного. Об этом в начале января заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"У Украины уже много лет есть проблема с наполнением Пенсионного фонда. Трудоспособного населения становится меньше, количество пенсионеров увеличивается. Война сделала ситуацию критичной. Реформа состоит в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета. Денежные средства будут идти туда из трех источников: взнос работодателей, взнос государства на паритетных с работодателем началах и добровольные взносы граждан. Таким образом, мы реализуем на практике право каждого украинца на достойную пенсию", — отметил Денис Шмыгаль.

Скромные украинские пенсии. Почему солидарная пенсионная система уже не работает

Идея накопительной пенсии не нова – по модели пенсионных взносов от работодателей и граждан работают многие пенсионные системы в мире, в частности, в США и странах Евросоюза. Основная цель: создать систему, в которой задействованы все – и государство, и работодатели, и сами граждане, и частные структуры (пенсионные фонды, банки, страховые компании). Опрошенные Фокусом эксперты уверены – солидарная пенсионная система, которая сегодня используется в стране и базируется на выплате пенсий, благодаря работающим гражданам, уже изжила себя, и если ее не начать реформировать, то через 10-15 лет нынешние работающие украинцы не смогут получить от государства даже минимальную пенсию.

Татьяна Сальникова, советница Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов, экс-замминистра соцполитики по вопросам европейской интеграции, говорит, что накопительный уровень Украине стоит внедрять обязательно и срочно.

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"У нас большие демографические проблемы. Еще в 2003 году было ясно, что реформа нужна. Если у нас сегодня 10 млн 700 тысяч пенсионеров, то ровно столько же у нас и застрахованных лиц, за которых платят ЕСВ. Из них 8,5 млн – наемные работники, остальные – ФОПы или люди, за которых государство платит ЕСВ. У нас уже работающих меньше, чем пенсионеров. При таких условиях либо надо половину зарплаты забирать, чтобы платить пенсии, либо нужно что-то другое. Потому и возникает потребность накопительного уровня. Это нужно делать сегодня. Все равно солидарная система финансируется за счет дотаций ПФУ", — отметила Татьяна Сальникова.

Глава правления Growford Institute Виталий Ломакович также считает, что накопительный уровень пенсионной системы следует запускать. "Демографическая тенденция относительно сокращения трудоспособного населения, являющегося, по сути, основой функционирования солидарной пенсионной системы, в дальнейшем даже усилится, что приведет в итоге к ограничению размеров будущих пенсионных выплат или к дополнительной нагрузке на государственный бюджет", — говорит Виталий Ломакович.

То есть, во избежание полного краха пенсионной системы эксперты выступают за скорейшее внедрение накопительных счетов для будущих пенсионеров.

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Но есть и те, кто выступает против накопительного уровня в Украине в ближайшее время. Например, как отметила в колонке для "Экономической правды" ведущий эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий, прежде чем приступать к пенсионной реформе, важно было бы позаботиться о развитии фондового рынка, повышении финансовой грамотности населения и усилении надежности институций.

"Государства, даже с более развитыми фондовыми рынками и качественными институциями, вряд ли могут полностью защитить средства, направленные на накопительное пенсионное страхование. Так, в трудные времена правительства ряда стран, включая Польшу, Венгрию и Казахстан, уже внедряли "национализацию" (скорее, экспроприацию) средств накопительного уровня пенсионного обеспечения. Учитывая частоту кризисов в экономике Украины и высокую инфляцию, сегодня выглядит не целесообразным введение накопительного пенсионного уровня", — считает эксперт.

Делайте взносы, господа. Какой будет пенсионная реформа в Украине в 2023 году

В Украине, согласно утвержденному плану пенсионной реформы, должны работать три уровня пенсионной системы:

солидарный (государственная пенсия)

(государственная пенсия) накопительный обязательный (взносы идут от работодателя и от государства)

(взносы идут от работодателя и от государства) добровольный накопительный (взносы от самих украинцев поступают в сумме и с периодичностью, согласно самостоятельно принятому решению)

Сейчас в Украине уже работают два уровня пенсионной системы. Пенсионеры получают пенсии от ПФУ (солидарный уровень), и некоторые работающие украинцы перечисляют взносы в негосударственные пенсионный фонды добровольно (третий добровольный уровень). Татьяна Сальникова говорит, что 9% всех застрахованных граждан (за кого поступают взносы в виде ЕСВ) имеют накопительные счета в негосударственных фондах. То есть, в Украине уже есть часть тех, кто не надеется на государство, а накапливает на свою старость самостоятельно через НПФ.

Чтобы запустить накопительную систему (второй уровень), необходимо принятие специального законопроекта, где прописаны детали функционирования такого уровня, размер взносов, а также вопросы надлежащего контроля за структурами-участниками накопительного уровня. Но пока парламент такой законопроект не принял. В то же время, экспертная среда обсуждает законопроект №2683, как основной, который, возможно, будет доработан и в итоге принят парламентом.

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"Основным рассматривается доработанный законопроект №2683, а также еще несколько законопроектов, поданных депутатами. Ранее запланированный размер взносов в размере 2% от работника и работодателя неприемлем для текущей ситуации. Скорее всего, эта цифра будет уменьшена до 1% в течение первого года внедрения реформы и дополнительным взносом 1% со стороны государства с постепенным дальнейшим увеличением на полпроцента каждого следующего года", — сообщил Фокусу Григорий Овчаренко, директор по управлению активами группы ICU.

Накопительный обязательный уровень пенсионной системы не предусматривает собственных взносов работников. Платят взносы работодатели и государство.

Татьяна Сальникова отмечает, что, судя по тому, что сегодня находится на обсуждении, отчисления на накопительные счета (в случае принятия такого варианта в законопроекте №2683) будет следующим:

первый год работы накопительного уровня: 1% от официальной зарплаты от работодателя и 1% от государства;

второй год работы накопительного уровня: 1,5% от работодателя и 1,5% от государства;

третий год и далее: 2% от работодателя и 2% от государства.

В то же время, законопроект не предусматривает обязанности сотрудника самостоятельно перечислять что-либо на свой личный накопительный счет.

Также идет дискуссия, нужно ли автоматически подключать к накопительной системе всех, но по модели "автозаписи", чтобы участник сначала автоматически был подключен к накоплениям, но имел право по собственному заявлению отказаться от участия в накопительной системе.

"Проект №2683 вернули на доработку, и комитет уже внес доработанный проект в парламент. Надеюсь, что его рассмотрят. Там рабочая модель предложена, за основу его можно брать. Но нужно доработать вопрос права выбора людей. Сейчас там идет речь о взносах в централизованный государственный фонд. И через два года человек будет выбирать, оставаться ли ему с накоплениями в государственном, или переносить свои средства в негосударственный. Этот период нужно убирать, ведь уже есть люди, у которых деньги в негосударственных фондах. Если человек не выберет себе НПФ, пожалуйста, пусть в государственный идут взносы. Но если человек выбирает НПФ, то зачем ему перечислять в государственный? Система должна мотивировать финансовую грамотность и сознательность", — объяснила Татьяна Сальникова. По ее словам, модель "автозаписи" успешно себя зарекомендовала в Польше и Великобритании, где с каждым годом работы накопительного уровня процент отказавшихся от участия в системе накоплений снижается.

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Некоторые эксперты считают, что вводить в участники накопительного уровня государственный фонд нет смысла, так как в стране уже давно и довольно успешно работают десятки негосударственных пенсионных фондов. "Ни один из НПФ не обанкротился. В целом, НПФы имеют очень слаженную, работающую систему, в том числе, по обработке большого количества персональных данных, персонализации уплаченных взносов, осуществлению расходов по контролю за инвестициями и деятельностью других субъектов негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе, и со стороны государства. Насколько мне известно, сейчас предлагается "гибридная", абсурдная, по моему мнению, модель, где государство в лице Кабинета министров Украины создаст (выступит учредителем) накопительный пенсионный фонд, потратит на это сотни миллионов гривен. Но предложенная концепция является, по сути, централизованной моделью, где государство будет оказывать решающее влияние на распоряжение накопленными средствами. По моему мнению, таким путем идти не целесообразно", — подчеркнул Виталий Ломакович.

[ + – ] Украинский парламент еще не утвердил концепцию накопительного уровня, но, возможно, в 2023 году депутаты примут законопроект Фото: Верховная Рада

Какой вариант накопительной системы будет в итоге утвержден, зависит от результатов обсуждений проекта закона. Пока эксперты и народные депутаты продолжают горячо обсуждать будущую реформу.

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"Реформа накопительной системы является одной из наиболее сложных задач для любой страны. Ухудшение экономического состояния, рост инфляции и уменьшение доходов населения нуждаются в адаптации параметров накопительной системы к текущим условиям. Поэтому было принято решение о дальнейшем общественном обсуждении и разработке рекомендаций по изменениям и дополнениям законопроекта", — говорит Григорий Овчаренко. Но даже если законопроект будет принят в 2023 году, на запуск накопительного уровня, по мнению Овчаренко, может уйти, как минимум, один год. Так что заявленная премьером Шмыгалем реформа по-настоящему сможет стартовать, скорее всего, уже в 2024 году, и то при условии, что парламент не станет тянуть с принятием проекта, а Кабмин и ведомства очень оперативно разработают все нужные подзаконные нормативные акты.

На достойную старость. Как работает накопительная часть пенсии

Конечно, запланированные накопления в размере 1%, 1,5% и 2% от официального дохода в виде взносов на будущую пенсию – это очень мало. Особенно с учетом огромного теневого сектора, где граждане зарабатывают или полностью неофициальный доход, или доход в виде официальной минимальной зарплаты (6700 грн.). То есть, те, кто работает неофициально, вообще будут лишены возможностей получать взносы на свой счет по обязательному накопительному уровню.

Эксперты считают, что даже небольшие накопления, сделанные через обязательный накопительный уровень, способны позитивно повлиять на итоговые пенсионные выплаты в Украине. Ведь, наблюдая, как растет сумма накоплений (например, в личном кабинете фонда или через сервис "Дія"), граждане могут со временем принять решение о добровольных взносах. И в таком случае будущая пенсия может существенно вырасти. Ведь собственные взносы граждане могут делать с любой периодичностью и в любой сумме, то есть, столько, сколько могут себе позволить.

[ + – ] В Украине планируют реформировать пенсионную систему так, чтобы средняя пенсия была не ниже, чем 40% от зарплаты пенсионера Фото: НБУ

"На размер будущей пенсии влияют размер отчислений, период (количество месяцев или лет) взносов и выплат и ставка доходности. Для расчета будущей пенсии используются специальные калькуляторы. Если не принимать во внимание доходность и инфляцию, то если вы будете откладывать на будущую пенсию 10% от дохода 30 лет и планируете их получать в течение 15 лет после выхода на пенсию, то вы получаете 20% от вашей заработной платы. Солидарная система должна предоставить еще 20%, поэтому в целом это обеспечит более 40% от средней заработной платы, что является минимально достаточным уровнем пенсии. По желанию можно откладывать и больше", — объяснил Григорий Овчаренко.

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Татьяна Сальникова говорит также о таком термине, как "эффективная пенсия". "Эффективная пенсия – насколько пенсия замещает ваш заработок. Минимальный уровень, согласно европейским нормам, – 40% от заработной платы. У нас в Украине сейчас коэффициент замещения — менее 30%. В Европе средний коэффициент – 67%. Это происходит за счет трех уровней: треть пенсии дает государственная обязательная, треть — накопительная обязательная и треть — добровольная", — подчеркивает Татьяна Сальникова.

Фокус решил выяснить, какую пенсию можно получать, если заключить договор с НПФ и добровольно каждый месяц перечислять на свой накопительный счет в НПФ сумму, что эквивалентна 200 долларам. Для этого мы посчитали на калькуляторе одного из фондов вариант с отчислениями в течение 20 лет.

Какие пенсионные выплаты будут в случае добровольного накопления через НПФ

Период накоплений: 20 лет

Ежемесячный взнос: 8200 грн.

Период пенсионных выплат: 15 лет

Средняя ежемесячная пенсия: 27300 грн. (первая пенсионная выплата – 38400 грн., последняя – 18600 грн.).

(первая пенсионная выплата – 38400 грн., последняя – 18600 грн.). Доходность в период накопления и в период выплат: 5% годовых*

Накопленная сумма (с учетом доходности): 3,34 млн грн.

* доходность обычно формируется на базе индекса инфляции, в данном случае выбрано меньшее значение с учетом возможного существенного снижения инфляционного давления в Украине в течение 2024-2044 гг.

Получается, что, так называемая, "европейская пенсия" в размере не менее 50% от ежемесячного дохода (или выше) в Украине возможна, но только в случае добровольного участия в пенсионной системе самого гражданина. В этом случае солидарный уровень (если он ко времени начала пенсионных выплат нынешних сорокалетних еще будет существовать) будет лишь малым "бонусом" к той пенсии, которая будет идти из негосударственного фонда.

[ + – ] По итогам пенсионной реформы пенсия будет состоять из трех частей: обязательной солидарной, накопительной через работодателя и добровольно накопленной Фото: Pexels

"В Украине размер пенсионных выплат должен быть соразмерным тем доходам, которые получал человек за свой труд на протяжении всей своей жизни. Измеряется по всему миру коэффициентом замещения этого дохода, а минимальная величина должна составлять не менее 0,4. Следует стимулировать и бизнес, и людей откладывать (накапливать) на старость, а также объяснять безальтернативность этих действий", — уверен Виталий Ломакович.

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Вырастут ли пенсии, которые граждане будут получать от обязательного накопительного уровня и солидарного, полностью зависит от будущего развития экономики Украины. Ведь, как отмечают экономисты, лишь страны с развитой экономикой могут действительно обеспечить пенсионеров достойным уровнем пенсий.

"Пока уровень доходов и развитие экономики значительно хуже, чем в Германии или в Великобритании, то и пенсии не смогут быть на том уровне. Модель пенсионной системы должна быть такой, чтобы соответствовала нашим экономическим возможностям и не крала экономическое будущее у наших детей. А детали могут уже быть разные. Сейчас пенсионная система подавляет экономику, обманывает людей (они не получат того, на что рассчитывают) и фактически субсидирует старшее поколение за счет возможностей молодежи. Люди это понимают интуитивно и принимают свои решения. Кто мигрирует, кто работает нелегально", — отметил исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.