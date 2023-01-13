Больше 10 тыс. грн: скольким украинцам выплачивают такие пенсии

Как изменился размер средней пенсии в Украине и кто из пенсионеров получает более 10 тыс. грн рассказали в Пенсионном фонде.

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После повышения прожиточного минимума в декабре 2022 года у некоторых украинцев повысился размер пенсионных выплат. Так, по состоянию на 1 января 2023 года больше 10 тыс. грн пенсии получали 776 328 украинцев, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

При этом больше половины украинцев получают пенсии не больше 4 тыс. грн.

Как распределяется размер пенсий в Украине

По данным ПФУ, распределение происходит так:

до 2000 грн — 69 268 человек, средняя пенсия — 1 209,22 грн;

от 2001 до 3000 грн — 4 067 57 человек, средняя пенсия — 2 443,60 грн;

от 3001 до 4000 грн — 2 515 573 человека, средняя пенсия — 3 470,22 грн;

от 4001 до 5000 гривен — 1 218 845 человек, средняя пенсия — 4 457,97 грн;

от 5001 до 10000 гривен — 2 040 330 человек, средняя пенсия — 6 776,34 грн;

более 10000 гривен — 776 328 человек, средняя пенсия — 14 676,00 грн.

Где в Украине самые высокие пенсии

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, наибольшие средние пенсии по состоянию на январь 2022 года выплачивали в:

Киеве — 6 336,99 грн;

Донецкой области — 5 818,65 грн;

Луганской области — 5 365,48 грн;

Днепропетровской области —5 126,43 грн.

Наименьшая средняя пенсия выплачивалась жителям Винницкой области — 4 622,59 грн.

Что будет с пенсиями и зарплатами в 2023 году

Согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" от 03.11.2022 г. №2710-IX, работодателям разрешили не индексировать зарплаты своим сотрудникам. Что касается пенсий, то в 2023 году должно состоятся так называемое осовременивание пенсий.

По словам экс-министра социальной политики Андрей Рева, это означает, что пенсии повысят даже в условиях нулевой инфляции. Если подсчеты политика окажутся правильными, то в 2023 году пенсионные выплаты станут больше на 24%. Правда, осовременивание не затронет надбавки за стаж или возраст, установленные законодательством.

То есть, повышение возможно только для расчетного размера выплат. К тому же если эта сумма меньше минимального пенсионного обеспечения, то индексации можно не ждать.

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