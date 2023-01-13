Понад 10 тис. грн: скільком українцям виплачують такі пенсії

Як змінився розмір середньої пенсії в Україні та хто з пенсіонерів отримує понад 10 тис. грн розповіли у Пенсійному фонді.

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Після підвищення прожиткового мінімуму у грудні 2022 року в деяких українців підвищився розмір пенсійних виплат. Так, станом на 1 січня 2023 року понад 10 тис. грн пенсії отримували 776 328 українців, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

При цьому більше половини українців одержують пенсії не більше 4 тис. грн.

Як розподіляється розмір пенсій в Україні

За даними ПФУ, розподіл відбувається так:

до 2 000 грн — 69 268 осіб, середня пенсія — 1 209,22 грн;

від 2 001 до 3 000 грн — 4 067 57 осіб, середня пенсія — 2 443,60 грн;

від 3 001 до 4 000 грн — 2 515 573 особи, середня пенсія — 3 470,22 грн;

від 4 001 до 5 000 гривень — 1 218 845 осіб, середня пенсія — 4 457,97 грн;

від 5 001 до 10 000 гривень — 2 040 330 осіб, середня пенсія — 6 776,34 грн;

понад 10 000 гривень — 776 328 осіб, середня пенсія — 14 676,00 грн.

Де в Україні найвищі пенсії

Як повідомляє пресслужба Пенсійного фонду, найбільші середні пенсії станом на січень 2022 року виплачували у:

Києві — 6 336,99 грн;

Донецькій області — 5 818,65 грн;

Луганській області — 5 365,48 грн;

Дніпропетровській області — 5 126,43 грн.

Найменша середня пенсія виплачувалася мешканцям Вінницької області — 4 622,59 грн.

Що буде з пенсіями та зарплатами у 2023 році

Згідно із Законом "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. №2710-IX роботодавцям дозволили не індексувати зарплати своїм співробітникам. Що стосується пенсій, то у 2023 році має відбутися так зване осучаснення пенсій.

За словами ексміністра соціальної політики Андрія Реви, це означає, що пенсії підвищать навіть за умов нульової інфляції. Якщо підрахунки політика виявляться правильними, то в 2023 році пенсійні виплати стануть більшими на 24%. Щоправда, осучаснення не торкнеться надбавок за стаж чи вік, встановлених законодавством.

Тобто, підвищення можливе лише для розрахункового розміру виплат. До того ж, якщо ця сума менша за мінімальне пенсійне забезпечення, то індексації можна не чекати.

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