Індексація пенсій 2023 року: кому з українців платитимуть більше 13 тисяч грн
З березня деякі українці отримають значний надбавку до своєї пенсії. Фокус з'ясував, хто саме із пенсіонерів отримуватиме підвищені виплати.
У рамках весняної індексації пенсій, що відбулася у березні 2023 року, надбавку від 100 до 1500 гривень отримали близько чверті українців. Наразі пенсію у розмірі 13 376 гривень виплачують пенсіонерам-чорнобильцям першої категорії, повідомляють у Пенсійному фонді України.
Скільки платять чорнобильцям
Розмір виплат обчислюється з урахуванням середньої зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески та враховується для обчислення пенсії за рік, що передує перерахунку щомісячної допомоги до пенсії.
Тому у чорнобильців пенсії не можуть бути нижчими:
- для осіб з інвалідністю 1 групи – 100% від розміру середньої заробітної плати (13376,21 гривні);
- для осіб з інвалідністю 2 групи – 80% від розміру середньої заробітної плати (10700,97 гривні);
- для осіб з інвалідністю 3 групи – 60% від розміру середньої зарплати (8025,73 гривні).
Хто такі пенсіонери-чорнобильці першої категорії
Це люди, яких залучали до ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і які постраждали від катастрофи, зрештою отримавши інвалідність. У них встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою чи променеву хворобу.
Кому з українців перерахують пенсії у квітні 2023 року
Як пояснила заступник міністра соціальної політики України Дарина Марчак, з 1 квітня будуть перераховані виплати працюючим пенсіонерам, які після призначення пенсій продовжували працювати та отримали не менше 24 місяців страхового стажу.
Як зазначила Марчак, перерахунок у 2023 році пройде на найвигідніших умовах:
- або з урахуванням стажу після попереднього призначення (перерахунку) пенсії;
- або з урахуванням стажу та заробітної плати після попереднього призначення (перерахунку) пенсії.
Тим часом Україна за рішенням судів має виплатити пенсіонерам 43,1 мільярда гривень у більш ніж 330 тисячах програних справ. Ще Фокус писав, що частина українців може втратити право на пенсію через роботу до РФ.