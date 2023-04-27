Пенсіонери почали вимагати перерахунку: Україна програла в судах 43 мільярди

Лише стосовно військових пенсіонерів заборгованість держави за рішеннями судів становить близько 22 мільярдів гривень.

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Україна за рішенням судів має виплатити пенсіонерам 43,1 мільярда гривень у більш ніж 330 тисячах програних справ. Про це пише ЕП із посиланням на лист першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна уряду.

Видання пояснює, що за даними Opendatabot, у першому кварталі 2023 року середня пенсія становила близько 5,2 тис. грн на місяць.

Багато пенсіонерів через це почали звертатися з позовами до судів та вимагати перерахунку. У багатьох випадках позивачі вигравали справи. Проте суди не просто зобов'язували державу виплачувати збільшений розмір пенсій, а й здійснювати їхній перерахунок за попередні місяці.

За підрахунками Міністерства фінансів, на 1 березня 2023 року за рішенням судів держава має виплатити 43,1 млрд. грн. по 333,4 тис. програних справ.

Лише стосовно військових пенсій заборгованість держави за рішеннями судів становить близько 22 млрд грн.

Зазначається, що є високі ризики, що сума заборгованості зросте, оскільки українські суди, зокрема Конституційний суд, можуть ухвалити нові рішення не на користь держави.

Нагадаємо, 21 квітня повідомлялося, що Пенсійний фонд України (ПФУ) та Міністерство фінансів розпочали процедуру перевірки одержувачів соціальних виплат, зокрема й пенсіонерів. Частина українців може втратити право на пенсію через роботу у РФ.

18 квітня Фокус розбирався, як скорочення населення України впливатиме на пенсійну систему. Через суттєво поглиблену під час війни демографічну кризу в Україні кількість платників податків у країні стане замалою, щоб забезпечувати виплати навіть скромних пенсій.