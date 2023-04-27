Пенсионеры стали требовать перерасчета: Украина проиграла в судах 43 миллиарда

Только по отношению к военным пенсионерам задолженность государства по решениям судов составляет около 22 миллиардов гривен.

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Украина по решению судов должна выплатить пенсионерам 43,1 миллиарда гривен по более чем 330 тысячам проигранных делам. Об этом пишет ЭП со ссылкой на письмо первого замминистра финансов Дениса Улютина правительству.

Издание поясняет, что по данным Opendatabot, в первом квартале 2023 года средняя пенсия составила около 5,2 тыс. грн в месяц.

Многие пенсионеры из-за этого начали обращаться с исками в суды и требовать перерасчета. Во многих случаях истцы выигрывали дела. При этом суды не просто обязывали государство выплачивать увеличенный размер пенсий, но и производить их перерасчет за предыдущие месяцы.

По подсчетам Министерства финансов, на 1 марта 2023 года по решению судов государство должно выплатить 43,1 млрд грн по 333,4 тыс. проигранных дел.

Только по отношению к военным пенсиям задолженность государства по решениям судов составляет около 22 млрд грн.

Отмечается, что существуют высокие риски, что сумма задолженности возрастет, поскольку украинские суды, в частности Конституционный суд, могут принять новые решения не в пользу государства.

Напомним, 21 апреля сообщалось, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и Министерство финансов начали процедуру проверки получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров. Часть украинцев может утратить право на пенсию из-за работы в РФ.

18 апреля Фокус разбирался, как сокращение населения Украины будет влиять на пенсионную систему. Из-за существенно углубившегося во время войны демографического кризиса в Украине количества налогоплательщиков в стране станет слишком мало, чтобы обеспечивать выплаты даже скромных пенсий.