На пенсии не хватит: сокращение населения Украины будет катастрофически влиять на пенсионную систему

Из-за существенно углубившегося во время войны демографического кризиса в Украине количества налогоплательщиков в стране станет слишком мало, чтобы обеспечивать выплаты даже скромных пенсий. Что ждет тех, кому сейчас 40-50 лет?

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В ответ на запрос Фокуса в Нацбанке отметили, что во время полномасштабной войны за границу уехало преимущественно молодое и продуктивное население, в то время как пропорция работающих граждан и пенсионеров ухудшилась, что ведет к усилению роли государственного бюджета в поддержке Пенсионного фонда. Эту опасную для Украины тенденцию Фокус подробно анализирует в своем новом обзоре "Пенсионный кризис и труд до конца жизни. Что обещает украинцам новая демографическая реальность".

"Даже до полномасштабной войны депопуляция в Украине происходила и демографы предупреждали о демографическом кризисе, — комментирует ситуацию Анна Вахитова, профессор Киевской школы экономики. — Тем более, сейчас мы потеряли когорту, которая трудоспособна и влияет на потенциал восстановления населения, поскольку женщины вывезли детей и уже не родят в Украине, если не вернутся. Это значит, что доля граждан, способных обеспечить налогами тех, кто не может работать, катастрофически уменьшается".

Анна Вахитова напоминает, что Пенсионный фонд был убыточным и до войны и в значительной степени финансировался из госбюджета. Но теперь потребность в дополнительном финансировании более существенна, поскольку выехавшие люди не получают зарплату и не потребляют товары и услуги в Украине и, соответственно, не платят налог на доходы физлиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ) и налоги потребления — НДС и акцизный налог.

Во время полномасштабной войны налогоплательщиков в Украине стало меньше Фото: Pexels

В обнародованной недавно презентации Министерства соцполитики, краткосрочное и среднесрочное уменьшение количества работающих, уплачивающих ЕСВ, оценивается в 25%. А именно львиная часть ЕСВ составляет основной источник поступлений Пенсионного фонда. Нехватку должны компенсировать за счет госбюджета. Но и последний страдает от недополучения вышеупомянутых налогов.

Напомним, объемы финансирования дефицита Пенсионного фонда из госбюджета за последнее десятилетие увеличились в разы:

2023 год: 271,8 млрд грн;

2022 год: 207,7 млрд грн;

2021 год: 173,2 млрд грн;

2020 год: 180,9 млрд грн;

2019 год: 167,5 млрд грн;

2018 год: 139,3 млрд грн;

2017 год: 133,6 млрд грн;

2016 год: 142,6 млрд грн;

2015 год: 80,9 млрд грн;

2014 год: 64,6 млрд грн.

В НБУ в ответ на запрос Фокуса предупредили, что в случае невозврата большего количества мигрантов в Украину в долгосрочной перспективе может потребоваться очередное реформирование пенсионной системы для уменьшения ее дефицита.

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В презентации Минсоцполитики в качестве выхода из ситуации предлагают концепцию активного долголетия, которая предполагает создание возможностей для граждан работать и быть финансово независимыми в солидном возрасте или с инвалидностью. Будет ли работа для пенсионеров — вопрос открытый. Ведь эта инициатива может столкнуться с эйджизмом (дискриминацией на основании возраста), который все еще господствует на украинском рынке труда.

"Предубеждение против найма людей после 50 лет действительно существует, — комментирует Анна Вахитова. — Это связано с тем, что в соответствии со стереотипами работодателей у людей после 50 лет ухудшается здоровье. Но с этим моментом можно активно работать, создавая более положительное восприятие, ведь многие люди после 50 лет сохраняют высокую производительность".

То есть, по мнению собеседницы Фокуса, государство и общественный сектор должны поддержать привлечение граждан Украины более старшего возраста, которые не потеряли трудоспособность хотя бы частично, и это оказало бы положительное влияние на рынок труда.

Как подытоживает Фокус в своем обзоре, для граждан, которым сейчас 40-50 лет, перспективы открываются неутешительные — они будут вынуждены работать до конца жизни, не надеясь на достойную государственную пенсию. И хорошо, если на украинском рынке труда будут созданы соответствующие возможности и найдется работа для пенсионеров, потому что другой альтернативой для одиноких людей, которым не удалось накопить на старость, остается нищенство.

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