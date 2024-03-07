Пенсионеры требуют выплаты в судах: как и кому Украина задолжала более 60 млрд грн

По словам первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, государство проигрывает пенсионерам в судах из-за чрезмерной сложности украинского законодательства.

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Из государственного бюджета Украины пенсионерам, по решению судов, должны выплатить 66 миллиардов гривен. Речь о долгах за перерасчет пенсий, которые были выполнены в предыдущих периодах. Об этом рассказала в подкасте "Хроники экономики" первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

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Подавляющая часть этой задолженности — 57% — возникла по судебным делам бывших военнослужащих и работников силовых органов, для которых действует специальное пенсионное законодательство. Еще 26% суммы задолженности государства по пенсионным делам касается выплат чернобыльцам.

По словам Марчак, государство вовремя предоставляет гражданам текущие пенсионные выплаты. А на государство, когда суды постановляют выполнить перерасчет, обычно возлагают обязанность выплатить еще и пенсию, которую пересчитали пять или десять лет назад. Именно по этим перерасчетам и возникла задолженность.

Первый заместитель министра социальной политики объяснила, что пенсионеры выигрывают дела в судах из-за чрезмерной сложности украинского законодательства.

"Нетрудно в таком сложном законодательстве, разбросанном по более чем 10 законам, найти много коллизий, которые потом дают основания для обжалования того, каким образом законодательство трактуется", — отметила Дарья Марчак.

Еще одна проблема — некоторые законодательные нормы признаются недействительными Конституционным судом Украины (КСУ), тогда как истцы требуют, чтобы государство осуществило выплаты на основе тех норм, которые действовали в предыдущих редакциях законов.

Пока же Украина практически не решает вопрос с задолженностями по делам, которые были проиграны в судах, хотя ежегодно на такие выплаты из госбюджета выделяют почти 100 миллионов. Марчак отмечает, что в 2023 году правительство нашло на погашение долгов лишь около 360 миллионов гривен .

Как выросли пенсии украинцев с 1 марта 2024 года

Благодаря индексации, которая началась в первый день весны, средняя пенсия должна увеличиться до 5 717 гривен. Об этом пишет Фокус в своем новом материале"От 100 до 1500 грн: как и кому повысят пенсии в Украине с 1 марта и с 1 апреля". В марте перерасчет выплат коснется более 10 миллионов граждан:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

596 тыс. пенсионеров силовых ведомств;

97,8 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы.

Также с 1 марта на 8% будут проиндексированы пенсии 20,8 тысячи ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

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Ранее Фокус рассказывал, как украинцам узнать, какой будет их пенсия. Эта информация доступна на сайте "Дії". Также напомним, изменятся ли цены на воду, газ и отопление в марте.