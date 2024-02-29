Украинцы могут узнать размер своей будущей пенсии: как это сделать через "Дію"

На портале "Дія" можно посмотреть, какие выплаты уже были начислены, и свой страховой стаж. В приложении эта функция недоступна.

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С помощью "Дії" можно узнать, на какую пенсию можно будет рассчитывать в будущем. Об этом 28 февраля сообщили журналисты "24 канала".

Для того, чтобы узнать размер своей будущей пенсии, нужно воспользоваться личным кабинетом на портале "Дія". Украинцы могут выяснить, сколько заработали и какие выплаты им начислены.

Что нужно делать?

Узнать размер будущей пенсии можно только на вебсайте "Дії", в мобильном приложении этого функционала нет.

Чтобы проверить начисленные выплаты, необходимо:

войти в свой личный кабинет;

выбрать раздел "Услуги";

нажать "Пенсии, льготы и помощь".

Далее можно будет выбрать из нескольких функций, а именно "Справка о доходах пенсионера", "Назначение пенсии", "Перерасчет пенсии", "Справка ОК-5", "Справка ОК-7" и прочее.

"Справка ОК-5" — это данные о суммах заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов. "Справка ОК-7" — это информация о суммах заработка, с которого уплачивается ЕСВ и страховой стаж за период с 2011 года. Она поможет узнать страховой стаж, чтобы рассчитать суммы больничных, начисления пособия по безработице и т.д.

Также в СМИ напомнили, что пенсионерам, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, необходимо до 31 марта пройти идентификацию.

Напомним, 27 февраля в Пенсионном фонде Украины объяснили, как изменится размер пенсий после индексации в марте.

Фокус собрал информацию о том, как изменятся цены на воду, газ и отопление с 1 марта.