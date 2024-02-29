Українці можуть дізнатись розмір своєї майбутньої пенсії: як це зробити через "Дію"

На порталі "Дія" можна подивитись, які виплати вже було нараховано, та свій страховий стаж. В застосунку ця функція недоступна.

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За допомогою "Дії" можна дізнатись, на яку пенсію можна буде розраховувати в майбутньому. Про це 28 лютого повідомили журналісти "24 каналу".

Для того, щоб дізнатись розмір своєї майбутньої пенсії, потрібно скористатись особистим кабінетом на порталі "Дія". Українці можуть з’ясувати, скільки заробили та які виплати їм нараховані.

Що потрібно робити?

Дізнатись розмір майбутньої пенсії можна лише на вебсайті "Дії", у мобільному застосунку цього функціонала немає.

Щоб перевірити нараховані виплати, необхідно:

увійти у свій особистий кабінет;

обрати розділ "Послуги";

натиснути "Пенсії, пільги та допомога".

Далі можна буде обрати з декількох функцій, а саме "Довідка про доходи пенсіонера", "Призначення пенсії", "Перерахунок пенсії", "Довідка ОК-5", "Довідка ОК-7" та інше.

"Довідка ОК-5" — це дані про суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків. "Довідка ОК-7" — це інформація про суми заробітку, з якого сплачується ЄСВ та страховий стаж за період із 2011 року. Вона допоможе дізнатись страховий стаж, щоб розрахувати суми лікарняних, нарахування допомоги з безробіття тощо.

Також у ЗМІ нагадали, що пенсіонерам, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, необхідно до 31 березня пройти ідентифікацію.

Нагадаємо, 27 лютого у Пенсійному фонді України пояснили, як зміниться розмір пенсій після індексації у березні.

Фокус зібрав інформацію про те, як зміняться ціни на воду, газ та опалення з 1 березня.