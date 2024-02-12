Військовий облік онлайн: коли запрацює реєстр "Оберіг" і чи будуть повістки в "Дії"

За словами начальника управління преси та інформації Міноборони Іларіона Павлюка, територіальні центри комплектування (ТЦК) використовуватимуть електронні повістки для повідомлення військовозобов'язаних.

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Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт № 10449 про мобілізацію. Згідно з цим законопроєктом, депутати комітету з нацбезпеки мають внести свої правки в документ, і вже 21 лютого планується розгляд його доопрацьованої версії. Про це пише NV.

Автори законопроєкту пропонують змінити правила проведення мобілізаційних заходів. Одним із ключових моментів є цифровізація військового обліку з використанням реєстру "Оберіг". У цю систему вноситимуться персональні дані призовників, військовозобов'язаних і резервістів без їхньої особистої згоди.

Крім того, новий законопроєкт передбачає вручення повісток онлайн. Вони надходитимуть в електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Юристи вже оцінили цифрові нововведення і висловили свою думку.

Реєстр "Оберіг" — що відомо про військовий облік онлайн

Закон України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг" було ухвалено ще 2017 року. Однак на момент 24 лютого 2022 року інформація в ньому була не заповнена, і тільки восени 2023 року система почала свою роботу.

Впровадження нового закону про мобілізацію допоможе розширити категорії даних в електронному реєстрі військовозобов'язаних. Цифровізація має спростити процес мобілізації, військового обліку та вручення повісток.

Кожен призовник, військовозобов'язаний або резервіст зобов'язаний буде створити особистий електронний кабінет у системі "Оберіг". У ньому зберігатимуться їхні персональні та службові дані, а також будуть доступні певні послуги. Відображення даних в онлайн-форматі має забезпечити доступність інформації як для громадян, так і для установ, що займаються обліком і мобілізацією. Однак ці зміни не скасовують відвідування територіальних центрів кардинального обліку.

Думка юристів про реєстр "Оберіг"

Згідно з Романом Лихачовим, адвокатом приймальні "Української Гельсінської спілки з прав людини", цифровізація військового обліку має свої плюси і мінуси.

За його словами, позитивним є те, що дані стануть уніфікованими, а самі громадяни зможуть бачити всю інформацію про себе, занесену в систему. Однак, на думку Лихачова, система "Оберіг" не вимагає згоди особи на обробку її даних, що не узгоджується з вимогами щодо захисту персональних даних.

Олександр Камша, адвокат і арбітражний керівник фірми "Ілляшев та партнери", зазначає, що новий закон про мобілізацію спрямований на збір максимально можливої інформації про військовозобов'язаних в електронному вигляді. Однак він підкреслює, що деякі дані мають залишатися конфіденційними, включно з інформацією про здоров'я людини.

Коли почне діяти реєстр "Оберіг"

Наразі не зрозуміло, коли точно почне функціонувати реєстр "Оберіг". Автори законопроєкту встановили місячний термін для ухвалення необхідних нормативно-правових актів після набуття законом чинності. Таким чином, питання про час початку роботи Реєстру і про те, як військовозобов'язані будуть повідомлені про його запуск, залишаються відкритими.

Електронна повістка: Повідомлення та уточнення даних

У разі ухвалення нової версії закону про мобілізацію, громадянам України буде надано 60 днів на внесення своїх даних до електронного кабінету. Про це заявив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіон Павлюк.

"Електронний кабінет забезпечує зручність і простоту в уточненні даних. Громадянам більше не потрібно буде бігати по різних установах. Вони зможуть зробити це онлайн. Це дасть змогу охопити більше людей і поліпшити якість підготовки до армійської служби", — зазначив Павлюк.

Також, за його словами, територіальні центри комплектування (ТЦК) використовуватимуть електронні повістки для повідомлення військовозобов'язаних.

"Електронна повістка — це просто повідомлення, яке приходить в електронний кабінет. Воно несе ту саму інформацію, що і звичайна повістка. Змінюються тільки способи доставлення", — додав Павлюк.

Чи будуть повістки в "Дії"

Віцепрем'єр Михайло Федоров висловився щодо чуток стосовно впровадження військових документів у застосунок Дія.

"Існує певна логіка. Але поки що не можу розкрити деталі. Можливо, це буде військовий квиток у "Дії". Однак, найімовірніше, такий функціонал не буде впроваджено. Наразі ми працюємо над цим проєктом окремо", — сказав глава Мінцифри.

Федоров також зазначив, що правильно буде, якщо новину про військові документи першим анонсує Міноборони.

"Ми ведемо роботу над запровадженням військового квитка. Він буде доступний не в "Дії", а через окрему інформаційну систему, створену на базі Міноборони. Повісток у Дії також не буде", — підсумував міністр.

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що новий закон про мобілізацію суперечить нормам Конституції. Він розкритикував цілу низку норм: про тимчасове обмеження ухильників на виїзд із країни, про обов'язок реєструватися в електронному кабінеті призовника, про позбавлення відстрочки аспірантів-контрактників, про надання права працівникам ТЦК здійснювати перевірку документів.