Воинский учет онлайн: когда заработает реестр "Оберіг" и будут ли повестки в "Дії"

По словам начальника управления прессы и информации Минобороны Иллариона Павлюка, территориальные центры комплектования (ТЦК) будут использовать электронные повестки для уведомления военнообязанных.

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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 10449 о мобилизации. Согласно этому законопроекту, депутаты комитета по нацбезопасности должны внести свои правки в документ, и уже 21 февраля планируется рассмотрение его доработанной версии. Об этом пишет NV.

Авторы законопроекта предлагают изменить правила проведения мобилизационных мероприятий. Одним из ключевых моментов является цифровизация воинского учета с использованием реестра "Оберіг". В эту систему будут вноситься персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов без их личного согласия.

Кроме того, новый законопроект предусматривает вручение повесток онлайн. Они будут поступать в электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Юристы уже оценили цифровые нововведения и высказали свое мнение.

Реестр "Оберіг" — что известно о воинском учете онлайн

Закон Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" был принят еще в 2017 году. Однако на момент 24 февраля 2022 года информация в нем была не заполнена, и только в осень 2023 года система начала свою работу.

Внедрение нового закона о мобилизации поможет расширить категории данных в электронном реестре военнообязанных. Цифровизация должна упростить процесс мобилизации, воинского учета и вручения повесток.

Каждый призывник, военнообязанный или резервист обязан будет создать личный электронный кабинет в системе "Оберіг." В нем будут храниться их персональные и служебные данные, а также доступны определенные услуги. Отображение данных в онлайн-формате должно обеспечить доступность информации как для граждан, так и для учреждений, занимающихся учетом и мобилизацией. Однако эти изменения не отменяют посещения территориальных центров кардинального учета.

Мнение юристов о реестре "Оберіг"

Согласно Роману Лихачеву, адвокату приемной "Украинского Хельсинского союза по правам человека", цифровизация воинского учета имеет свои плюсы и минусы.

По его словам, положительным является то, что данные станут унифицированными, а сами граждане смогут видеть всю информацию о себе, занесенную в систему. Однако, по мнению Лихачева, система "Оберіг" не требует согласия лица на обработку его данных, что не согласуется с требованиями по защите персональных данных.

Александр Камша, адвокат и арбитражный управляющий фирмы "Ильяшев и партнеры", отмечает, что новый закон о мобилизации направлен на сбор максимально возможной информации о военнообязанных в электронном виде. Однако он подчеркивает, что некоторые данные должны оставаться конфиденциальными, включая информацию о здоровье человека.

Когда начнет действовать реестр "Оберіг"

На данный момент не ясно, когда точно начнет функционировать реестр "Оберіг". Авторы законопроекта установили месячный срок для принятия необходимых нормативно-правовых актов после вступления закона в силу. Таким образом, вопросы о времени начала работы Реестра и о том, как военнообязанные будут уведомлены о его запуске, остаются открытыми.

Электронная повестка: Уведомления и уточнения данных

В случае принятия новой версии закона о мобилизации, гражданам Украины будет предоставлено 60 дней на внесение своих данных в электронный кабинет. Об этом заявил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк.

"Электронный кабинет обеспечивает удобство и простоту в уточнении данных. Гражданам больше не нужно будет бегать по разным учреждениям. Они смогут сделать это онлайн. Это позволит охватить больше людей и улучшить качество подготовки к армейской службе", — отметил Павлюк.

Также, по его словам, территориальные центры комплектования (ТЦК) будут использовать электронные повестки для уведомления военнообязанных.

"Электронная повестка — это просто уведомление, которое приходит в электронный кабинет. Оно несет ту же информацию, что и обычная повестка. Изменяются только способы доставки", — добавил Павлюк.

Будут ли повестки в "Дії"

Вице-премьер Михаил Федоров высказался о слухах относительно внедрения военных документов в приложение "Дія".

"Существует определенная логика. Но пока не могу раскрыть детали. Возможно, это будет военный билет в "Дії". Однако, вероятнее всего, такой функционал не будет внедрен. В настоящее время мы работаем над этим проектом отдельно", — сказал глава Минцифры.

Федоров также отметил, что правильно будет, если новость о военных документах первым анонсирует Минобороны.

"Мы ведем работу над введением военного билета. Он будет доступен не в "Дії", а через отдельную информационную систему, созданную на базе Минобороны. Повесток в Дія также не будет", — заключил министр.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что новый закон о мобилизации противоречит нормам Конституции. Он раскритиковал целый ряд норм: о временном ограничении уклонистов на выезд из страны, об обязанности регистрироваться в электронном кабинете призывника, о лишении отсрочки аспирантов-контрактников, о предоставлении права работникам ТЦК осуществлять проверку документов.