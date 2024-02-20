Пенсия по инвалидности в Украине: вырастут ли выплаты для III группы

Выплаты предусмотрены на основе определенных показателей. Планируется рост надбавок и для обычных пенсионеров, который зависит от размера пенсии.

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Индексация пенсий в Украине должна состояться с 1 марта. Граждане с инвалидностью III группы также будут получать выплаты. Подробности сообщил "24 канал".

Выплаты, которые зависят от размера пенсий, тоже вырастут. К ним относятся и пенсии по инвалидности.

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Пенсии в Украине: кто в 2024 году досрочно получит выплаты

Для граждан с инвалидностью ІІІ группой предусмотрены такие выплаты на основе определенных показателей:

50% от пенсии по возрасту;

пострадавшие вследствие войны — 60% от суммы денежного обеспечения;

люди с болезнями вследствие аварии на ЧАЭС или ликвидаторы — зарплата, полученная в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы, или же пятикратная величина минималки на 1 января соответствующего года.

Предусмотрен рост надбавок и для обычных пенсионеров. Это касается украинцев, которые получают разные суммы выплат.

Индексация пенсий в марте

Индексация пенсий в Украине должна состояться в марте. Размер соответствующего повышения рассчитывается по специальной формуле. Половину от уровня инфляции за прошлый год добавляют к 50% среднего годового показателя роста заработной платы. В частности, учитываются при выплатах и данные за последние три года. Таким образом индексация в Украине ожидается на уровне показателя в 13%. Прожиточный минимум и размер минимальной зарплаты в 2023 году не пересматривали.

Напомним, в конце января стало известно, кто может получить надбавку почти 1 тыс. грн. Согласно украинскому законодательству, размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность, то есть 944,4 грн. Если гражданин получает пенсию, например, по инвалидности, ему не будет предоставлено право на указанную дополнительную помощь. Документальные подтверждения и заключения врачей нужны будут в этом случае.