Некоторым украинцам пересчитают пенсии: кому и как увеличат выплаты

Сейчас размер минимальной зарплаты составляет 7100 гривен, однако в апреле ожидается повышение до 8000 гривен. Кроме этого, с марта состоится индексация пенсий.

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С 1 апреля в Украине произойдет перерасчет пенсий из-за увеличения минимальной заработной платы. Граждане от 65 лет, которые имеют страховой стаж в 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, должны получить пенсию, размер которой составляет не менее 40% минималки. Об этом сообщило издание OBOZ.UA.

Сейчас минимальная зарплата составляет 7100 гривен, поэтому пенсионеры в возрасте от 65 лет и с необходимым страховым стажем, получают минимум 2840 гривен. Однако с 1 апреля ожидается повышение минималки до 8000 гривен. В результате этого гарантированный размер пенсионных выплат составит от 3200 гривен.

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Индексация пенсий в марте

Размер индексации рассчитывается по специальной формуле. Половину от уровня инфляции за прошлый год добавляют к 50% среднего годового показателя роста зарплаты. В частности, учитываются данные за последние три года. Таким образом индексация ожидается на уровне 13%.

Отметим, что в 2023 году прожиточный минимум и размер минимальной зарплаты не пересматривали.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, что до 31 марта пенсионеры, которые до 24 февраля 2022 года были зарегистрированы как внутренне перемещенные граждане, должны пройти физическую идентификацию. В случае игнорирования пенсия будет накапливаться на счету до момента подтверждения личности.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в Украине пересмотрят пенсии. По прогнозам, индексация составит примерно 13%, однако точный размер будет установлен в конце февраля.