Некоторые украинцы получат двойное повышение пенсий в апреле: на сколько вырастут выплаты

На надбавку в апреле могут не рассчитывать пенсионеры, которые продолжают работать. Для них перерасчет произойдет после увольнения с работы.

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В апреле некоторые граждане получат надбавку к пенсионным выплатам в размере 520 гривен. Это касается пенсионеров в возрасте от 65 лет и со стажем не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Об этом сообщило издание "На пенсии".

Согласно украинскому законодательству, такие пенсионеры не могут получать выплаты ниже 40% минимальной зарплаты.

Увеличение минимальной зарплаты в Украине

С 1 января в Украине выросла зарплата до 7100 гривен, однако перерасчет выплат для пенсионеров от 65 лет перенесли на март, чтобы провести вместе с ежегодной индексацией. Поэтому с 1 марта 65-летние граждане с полным стажем работы начали получать на 160 гривен больше — 2840 гривен вместо 2680.

Перерасчет пенсий с 1 апреля

С 1 апреля в Украине снова повысят минимальную пенсию до 8000 гривен. В результате для этой категории пенсионеров произойдет еще один перерасчет пенсий, в частности она не может быть ниже 3200 гривен. Из-за двойного повышения пенсионных выплат украинцы получат прибавку в 520 гривен.

Кому не увеличат выплаты

65-летние пенсионеры, которые продолжают работать, не получат прибавку. Их выплаты изменятся только после увольнения и перерасчета пенсий с учетом актуальной минимальной зарплаты.

Напомним, в марте во время индексации пенсий выплаты выросли не у всех пенсионеров и значительно меньше, чем ожидалось. В Пенсионном фонде отметили, что на это было несколько причин.

Ранее в ПФУ рассказали, что украинцы могут узнать размер будущей пенсии и возраст выхода на пенсию через "пенсионный калькулятор". Для этого нужно ввести свои данные и сумму дохода в электронный сервис.