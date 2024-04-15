Тарифы за коммуналку в Украине: цена на какую услугу выросла больше всего

По данным Госстата, за последние 12 месяцев изменились тарифы на электроэнергию, вывоз мусора, а также содержание многоквартирных жилых домов.

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Цены на коммунальные услуги в Украине поднялись. За последний год, с марта 2023 по март 2024 года, тарифы выросли в среднем на 12,8%. Электроэнергия стала дороже на 69,7%, в то время как стоимость водоснабжения снизилась на 0,8%. Об этом сообщили в Госстате.

Помимо электроэнергии, стоимость других коммунальных услуг также выросла.

услуги по управлению многоквартирными домами – на 5,1%;

содержание и ремонт жилья – 3,1%;

уборка мусора – 1,6%.

На что тарифы не изменились

В то же время, цена на некоторые услуги осталась неизменной. Речь идет о:

природном газе;

горячей воде и отоплении.

Какие тарифы подешевели

Кроме того, цены на две услуги снизились. Это:

водоснабжение — на 0,8%;

канализация – на 0,5%.

Что известно про плату за газ

Клиентам "Нафтогаза" доступна возможность снижения стоимости газа на 1%, если они внесут оплату вовремя – до 15-го числа каждого месяца. По данным представителей компании:

дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце;

саму скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

"Регулярно оплачивайте расходы за потребленный газ. Каждый гривневый взнос обеспечивает надежное снабжение украинцев синим топливом и поддерживает экономику нашей страны через уплату налогов", — отметили в "Нафтогазе".

На данный момент клиенты "Нафтогаза" оплачивают 7,96 грн за каждый кубометр газа. Это означает, что при использовании 9,9 кубометров газа (соответствующих социальной норме на три человека, только для плиты) за октябрь необходимо будет уплатить 78,8 грн.

При применении скидки, общая сумма составит 78,01 грн, что на 79 копеек меньше стандартной цены.

Напомним, что в 2024 году некоторые пенсионеры могут получить от государства льготу в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

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