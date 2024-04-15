Тарифи за комуналку в Україні: ціна на яку послугу зросла найбільше

За даними Держстату, за останні 12 місяців змінилися тарифи на електроенергію, вивезення сміття, а також утримання багатоквартирних житлових будинків.

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Ціни на комунальні послуги в Україні піднялися. За останній рік, з березня 2023 по березень 2024 року, тарифи зросли в середньому на 12,8%. Електроенергія стала дорожчою на 69,7%, тоді як вартість водопостачання знизилася на 0,8%. Про це повідомили в Держстаті.

Крім електроенергії, вартість інших комунальних послуг також зросла.

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 5,1%;

утримання та ремонт житла — 3,1%;

прибирання сміття — 1,6%.

На що тарифи не змінилися

Водночас ціна на деякі послуги залишилася незмінною. Йдеться про:

природний газ;

гарячу воду та опалення.

Які тарифи подешевшали

Крім того, ціни на дві послуги знизилися. Це:

водопостачання — на 0,8%;

каналізація — на 0,5%.

Що відомо про плату за газ

Клієнтам "Нафтогазу" доступна можливість зниження вартості газу на 1%, якщо вони внесуть оплату вчасно — до 15-го числа кожного місяця. За даними представників компанії:

дисконт буде застосовано автоматично в наступному розрахунковому місяці;

саму знижку отримають ті споживачі, які оплатять рахунок за допомогою онлайн-сервісу компанії.

"Регулярно сплачуйте витрати за спожитий газ. Кожен гривневий внесок забезпечує надійне постачання українцям синього палива та підтримує економіку нашої країни через сплату податків", — зазначили в "Нафтогазі".

Наразі клієнти "Нафтогазу" оплачують 7,96 грн за кожен кубометр газу. Це означає, що в разі використання 9,9 кубометрів газу (що відповідають соціальній нормі на три людини, тільки для плити) за жовтень необхідно буде сплатити 78,8 грн.

У разі застосування знижки загальна сума становитиме 78,01 грн, що на 79 копійок менше стандартної ціни.

Нагадаємо, що 2024 року деякі пенсіонери можуть отримати від держави пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

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