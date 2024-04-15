Тарифи за комуналку в Україні: ціна на яку послугу зросла найбільше
За даними Держстату, за останні 12 місяців змінилися тарифи на електроенергію, вивезення сміття, а також утримання багатоквартирних житлових будинків.
Ціни на комунальні послуги в Україні піднялися. За останній рік, з березня 2023 по березень 2024 року, тарифи зросли в середньому на 12,8%. Електроенергія стала дорожчою на 69,7%, тоді як вартість водопостачання знизилася на 0,8%. Про це повідомили в Держстаті.
Крім електроенергії, вартість інших комунальних послуг також зросла.
- послуги з управління багатоквартирними будинками — на 5,1%;
- утримання та ремонт житла — 3,1%;
- прибирання сміття — 1,6%.
На що тарифи не змінилися
Водночас ціна на деякі послуги залишилася незмінною. Йдеться про:
- природний газ;
- гарячу воду та опалення.
Які тарифи подешевшали
Крім того, ціни на дві послуги знизилися. Це:
- водопостачання — на 0,8%;
- каналізація — на 0,5%.
Що відомо про плату за газ
Клієнтам "Нафтогазу" доступна можливість зниження вартості газу на 1%, якщо вони внесуть оплату вчасно — до 15-го числа кожного місяця. За даними представників компанії:
- дисконт буде застосовано автоматично в наступному розрахунковому місяці;
- саму знижку отримають ті споживачі, які оплатять рахунок за допомогою онлайн-сервісу компанії.
"Регулярно сплачуйте витрати за спожитий газ. Кожен гривневий внесок забезпечує надійне постачання українцям синього палива та підтримує економіку нашої країни через сплату податків", — зазначили в "Нафтогазі".
Наразі клієнти "Нафтогазу" оплачують 7,96 грн за кожен кубометр газу. Це означає, що в разі використання 9,9 кубометрів газу (що відповідають соціальній нормі на три людини, тільки для плити) за жовтень необхідно буде сплатити 78,8 грн.
У разі застосування знижки загальна сума становитиме 78,01 грн, що на 79 копійок менше стандартної ціни.
Нагадаємо, що 2024 року деякі пенсіонери можуть отримати від держави пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
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