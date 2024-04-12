Пільги для пенсіонерів: хто має право на знижку на 100% на комунальні платежі

За даними ПФУ, право на пільгу залежить від доходу сім'ї та сфери роботи пенсіонера.

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У період воєнних дій українцям слід оплачувати комунальні послуги в повному обсязі. Однак деякі групи громадян мають право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг. Про це йдеться у пресслужбі Пенсійного фонду України.

Пенсіонери певних професій, які працювали в сільській місцевості та залишаються там після виходу на пенсію, мають можливість скористатися пільгою у вигляді 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу в межах установлених норм.

Так, йдеться про:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

фахівці із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури, навчальних закладів сфери культури.

Пенсіонерам, які раніше займалися певними професіями, потрібно мати стаж роботи щонайменше три роки і перебувати на посадах, що дають право на пільгу на момент виходу на пенсію.

Отримання пільги залежить від доходу сім'ї пенсіонера.

Пенсіонер має право на пільгу, якщо середньомісячний дохід його сім'ї за попередні півроку на одну особу не перевищує суму доходу, необхідну для отримання податкового соціального вирахування (у 2024 році — 4 240,0 грн). Вона діє протягом 12 місяців з місяця подання заяви, але не довше поточного календарного року.

Які документи потрібні для отримання пільги

Для призначення виплати пенсіонеру, включеному до Реєстру осіб, які мають право на пільгу, потрібно надати такі документи або відомості:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Для включення до Реєстру пільговиків необхідно надати заяву та підтверджувальну довідку про право на пільгу.

Як отримати пільгу на оплату комунальних послуг

Для подання заяви та відповідних документів до Фонду існує кілька варіантів:

особисто подати заяву та необхідні документи через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

надіслати заяву та необхідні документи поштою на адресу органу Фонду;

подати онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".

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