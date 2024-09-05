Рада звільнила голову Фонду держмайна Віталія Коваля: він має очолити одне з міністерств

261 народний депутат підтримав звільнення Віталія Коваля, який очолював Фонд держмайна з листопада 2023 року.

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Верховна Рада України з другої спроби звільнила Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у четвер, 5 вересня.

Кадрове рішення підтримав 261 народний обранець, "проти" проголосував лише один нардеп, ще 36 утримались.

Результати голосування за звільнення голови ФДУ Фото: Telegram/Ярослав Железняк

4 вересня у парламенті забракло одного голосу для звільнення Коваля. За його відставку проголосували 225 народних депутатів, при необхідних 226.

Очікується, що тепер він займе вакантне крісло міністра аграрної політики України. Напередодні голова фракції "Слуга народу" опублікував перелік прізвищ нових міністрів.

Що відомо про Віталія Коваля

Віталію Ковалю 43 роки. Він віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби України, член Національного олімпійського комітету України.

З вересня 2019 до листопада 2023 року очолював Рівненську обласну державну адміністрацію.

21 листопада 2023 року Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України.

Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада звільнила чотирьох міністрів України — Дениса Малюську, Ольгу Стефанішину, Олександра Камишіна і Руслана Стрільця.

5 вересня депутати відправили у відставку Дмитра Кулебу та Ірину Верещук.

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