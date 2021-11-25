"Мені треба джин-тонік". Стало відомо, як познайомилися принц Вільям та Камілла Паркер-Боулз

Для нелегкої зустрічі знадобився алкоголь

Принц Чарльз одружився з Каміллою Паркер-Боулз у квітні 2005 року. Проте історія їхнього кохання почалася ще до знайомства з принцесою Діаною, матір’ю його синів, принців Вільяма та Гаррі.

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У 1981 році відбулася церемонія одруження королівського сина та принцеси Діани, чий шлюб був оповитий таємницями та видимими всьому суспільству проблемами. Головною причиною цьому, як вважається, була Камілла Паркер-Боулз, почуття до якої принц Чарльз мав ще задовго до шлюбу з Діаною.

[ + – ] Весілля принцеси Діани та принца Чарльза, 1981 рік Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Через 15 років вони розвелися, а в 1997 році Діана загинула в Парижі в автокатастрофі. За 8 років після цього принц Чарльз одружився зі своєю коханою Каміллою. Тому Гаррі та Вільяму, синам принца Чарльза, довелося познайомитися з новою "мамою".

Якщо Гаррі ще лояльно поставився до такого вибору батька, то принц Вільям навіть чути про неї не хотів, не те що знайомитися. Спочатку батько поважав думку сина і не змушував їх знайомитися. Проте в 1998 році познайомитися довелось. Тоді особливих подробиць знайомства Вільяма з мачухою преса не дізналася, оскільки прессекретар принца Чарльза заявив, що той не буде розкривати деталі зустрічі.

"Зустрічі між дітьми та місіс Паркер-Боулз — це приватне сімейне питання, яке ми не готові обговорювати", — заявили тоді для ЗМІ.

[ + – ] Принц Чарльза та його друга дружина Фото: Instagram/@clarencehouse

Проте нещодавно інсайдер видання Irish Times зазначив, що першими словами Камілли були: "Мені справді треба джин-тонік".

Принц Гаррі у свою чергу заявив, що Камілла завжди добре ставилася до братів та зробила їхнього батька дуже щасливим, а це найголовніше.

[ + – ] Спочатку принц Вільям навіть чути не хотів про нову "маму"

Нагадаємо, що нещодавно принца Вільяма розлютили зйомки нового сезону серіалу "Корона". А саме сцена, що зображує день, коли принцеса Діана дізналася про зраду свого чоловіка з Каміллою Паркер-Боулз та одягнула відому чорну "сукню помсти".

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