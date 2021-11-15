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Принц Вільям розлючений через зйомки нового сезону серіалу "Корона"

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Принц Вільям
Фото: Getty Images | Принц Вільям

"Корону" критикували за драматичність у попередніх сезонах

Наразі в Лондоні проходять зйомки 5-го сезону серіалу "Корона", який відтворює найважчі часи відносин принцеси Діани та принца Чарльза. У цілому серіал розкриває життя при королівському дворі від молодості та сходження на престол Єлизавети II до теперішніх часів. Акторка Елізабет Дебікі зіграє покійну принцесу Діану в новому сезоні серіалу, а Домінік Вест зіграє принца Чарльза, пише Daily Mail.

Принца Вільяма обурив той момент, коли знімальна група вирішила організувати зйомки прямо під його вікнами. А саме йдеться про момент, коли Діана, одягнена в чорну коротку сукню від Versace з відкритими плечима, прийшла в лондонську Serpentine Gallery в 1994 році та порушила цим протокол королівського двору. Сукню прозвали "сукнею помсти", адже Діана одягла її недаремно. Якраз перед тим принц Чарльз зізнався в подружній зраді з Камілою Паркер-Боулз, з якою наразі офіційно одружений. Саме тому громадськість сприйняла такий крок принцеси Діани як пряму відповідь королівському сину.

Принцеса Діана в "сукні помсти" в 1994 році
Принцеса Діана в "сукні помсти" в 1994 році
Фото: Getty Images

Стримінговий сервіс вирішив зняти цю сцену на тому ж місці — усередині Кенсінгтонських садів, усього за 800 метрів від дверей герцога Кембриджського. Інсайдери стверджують, що 39-річний принц Вільям "розлючений" таким рішенням.

"Вони могли вибрати будь-яке місце, щоб відтворити цю сцену, але вони вирішили вибрати місце, яке Вільям може прямо побачити з вікна його спальні", — зазначив інсайдер The Sun.

Інсайдер також стверджував, що "його дивує" те, як Netflix отримав дозвіл на зйомки на території всього за кілька метрів від будинку принца Вільяма.

"Сукня помсти", що справила фурор на весь світ

Очікується, що в п’ятому сезоні серіалу буде представлена низка суперечливих моментів, з якими зіткнулася королівська сім’я в дев’яностих. У ньому розповідатиметься про розлучення принца Чарльза та принцеси Діани та наслідки смерті Діани.

Раніше ми повідомляли, Елізабет Дебікі повторила культовий образ принцеси Діани в серіалі "Корона".

Нагадаємо, ми повідомляли, що принцеса Діана незадовго до смерті планувала переїхати до США із синами.