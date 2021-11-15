Принц Вільям розлючений через зйомки нового сезону серіалу "Корона"

"Корону" критикували за драматичність у попередніх сезонах

Наразі в Лондоні проходять зйомки 5-го сезону серіалу "Корона", який відтворює найважчі часи відносин принцеси Діани та принца Чарльза. У цілому серіал розкриває життя при королівському дворі від молодості та сходження на престол Єлизавети II до теперішніх часів. Акторка Елізабет Дебікі зіграє покійну принцесу Діану в новому сезоні серіалу, а Домінік Вест зіграє принца Чарльза, пише Daily Mail.

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Принца Вільяма обурив той момент, коли знімальна група вирішила організувати зйомки прямо під його вікнами. А саме йдеться про момент, коли Діана, одягнена в чорну коротку сукню від Versace з відкритими плечима, прийшла в лондонську Serpentine Gallery в 1994 році та порушила цим протокол королівського двору. Сукню прозвали "сукнею помсти", адже Діана одягла її недаремно. Якраз перед тим принц Чарльз зізнався в подружній зраді з Камілою Паркер-Боулз, з якою наразі офіційно одружений. Саме тому громадськість сприйняла такий крок принцеси Діани як пряму відповідь королівському сину.

[ + – ] Принцеса Діана в "сукні помсти" в 1994 році Фото: Getty Images

Стримінговий сервіс вирішив зняти цю сцену на тому ж місці — усередині Кенсінгтонських садів, усього за 800 метрів від дверей герцога Кембриджського. Інсайдери стверджують, що 39-річний принц Вільям "розлючений" таким рішенням.

"Вони могли вибрати будь-яке місце, щоб відтворити цю сцену, але вони вирішили вибрати місце, яке Вільям може прямо побачити з вікна його спальні", — зазначив інсайдер The Sun.

Інсайдер також стверджував, що "його дивує" те, як Netflix отримав дозвіл на зйомки на території всього за кілька метрів від будинку принца Вільяма.

[ + – ] "Сукня помсти", що справила фурор на весь світ

Очікується, що в п’ятому сезоні серіалу буде представлена низка суперечливих моментів, з якими зіткнулася королівська сім’я в дев’яностих. У ньому розповідатиметься про розлучення принца Чарльза та принцеси Діани та наслідки смерті Діани.

Раніше ми повідомляли, Елізабет Дебікі повторила культовий образ принцеси Діани в серіалі "Корона".

Нагадаємо, ми повідомляли, що принцеса Діана незадовго до смерті планувала переїхати до США із синами.