Принц Уильям взбешен из-за съемок нового сезона сериала "Корона"
"Корону" критиковали за драматичность в предыдущих сезонах
В Лондоне проходят съемки 5-го сезона сериала "Корона", который воссоздает самый тяжелый этап отношений принцессы Дианы и принца Чарльза. В целом сериал раскрывает жизнь при королевском дворе от молодости и восхождения на престол Елизаветы II до настоящего времени. Актриса Элизабет Дебики сыграет покойную принцессу Диану в новом сезоне сериала, а Доминик Уэст сыграет принца Чарльза, пишет Daily Mail.
Принца Уильяма возмутил тот момент, когда съемочная группа решила организовать съемку прямо под его окнами. Речь идет о моменте, когда Диана, одетая в черное короткое платье от Versace с открытыми плечами, пришла в лондонскую Serpentine Gallery в 1994 году и нарушила этим протокол королевского двора. Платье прозвали "платьем мести", ведь Диана выбрала его не просто так. Как раз перед этим принц Чарльз признался в супружеской измене с Камилой Паркер-Боулз, на которой сейчас официально женат. Именно поэтому общественность восприняла такой шаг принцессы Дианы как прямой ответ королевскому сыну.
Стриминговый сервис решил снять эту сцену на том же месте внутри Кенсингтонских садов, всего в 800 метрах от двери герцога Кембриджского. Инсайдеры утверждают, что 39-летний принц Уильям был "взбешен" таким решением.
"Они могли выбрать любое место, чтобы воспроизвести эту сцену, но они решили выбрать место, которое Уильям может прямо увидеть из окна его спальни", — отметил инсайдер The Sun.
Инсайдер также утверждал, что "его удивляет" то, как Netflix получил разрешение на съемки на территории всего в нескольких метрах от дома принца Уильяма.
Ожидается, что в пятом сезоне сериала будет представлен ряд спорных моментов, с которыми столкнулась королевская семья в девяностых. В нем будет рассказываться о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы и последствиях смерти Дианы.
Ранее мы сообщали, Элизабет Дебики повторила культовый образ принцессы Дианы в сериале "Корона".
Напомним, мы сообщали, что принцесса Диана незадолго до смерти планировала переехать в США с сыновьями.