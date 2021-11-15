Принц Уильям взбешен из-за съемок нового сезона сериала "Корона"

"Корону" критиковали за драматичность в предыдущих сезонах

В Лондоне проходят съемки 5-го сезона сериала "Корона", который воссоздает самый тяжелый этап отношений принцессы Дианы и принца Чарльза. В целом сериал раскрывает жизнь при королевском дворе от молодости и восхождения на престол Елизаветы II до настоящего времени. Актриса Элизабет Дебики сыграет покойную принцессу Диану в новом сезоне сериала, а Доминик Уэст сыграет принца Чарльза, пишет Daily Mail.

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Принца Уильяма возмутил тот момент, когда съемочная группа решила организовать съемку прямо под его окнами. Речь идет о моменте, когда Диана, одетая в черное короткое платье от Versace с открытыми плечами, пришла в лондонскую Serpentine Gallery в 1994 году и нарушила этим протокол королевского двора. Платье прозвали "платьем мести", ведь Диана выбрала его не просто так. Как раз перед этим принц Чарльз признался в супружеской измене с Камилой Паркер-Боулз, на которой сейчас официально женат. Именно поэтому общественность восприняла такой шаг принцессы Дианы как прямой ответ королевскому сыну.

[ + – ] Принцесса Диана в "платье мести" в 1994 году Фото: Getty Images

Стриминговый сервис решил снять эту сцену на том же месте внутри Кенсингтонских садов, всего в 800 метрах от двери герцога Кембриджского. Инсайдеры утверждают, что 39-летний принц Уильям был "взбешен" таким решением.

"Они могли выбрать любое место, чтобы воспроизвести эту сцену, но они решили выбрать место, которое Уильям может прямо увидеть из окна его спальни", — отметил инсайдер The Sun.

Инсайдер также утверждал, что "его удивляет" то, как Netflix получил разрешение на съемки на территории всего в нескольких метрах от дома принца Уильяма.

[ + – ] "Платье мести", произведшее фурор на весь мир

Ожидается, что в пятом сезоне сериала будет представлен ряд спорных моментов, с которыми столкнулась королевская семья в девяностых. В нем будет рассказываться о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы и последствиях смерти Дианы.

Ранее мы сообщали, Элизабет Дебики повторила культовый образ принцессы Дианы в сериале "Корона".

Напомним, мы сообщали, что принцесса Диана незадолго до смерти планировала переехать в США с сыновьями.