Принцесса Диана незадолго до смерти собиралась вместе с сыновьями переехать в США, – СМИ

В Калифорнии Диана мечтала реализоваться в кинематографе, работая над документальными фильмами о благотворительности с участием голливудских звезд.

Принцесса Уэльская после развода с принцем Чарльзом в 1996 году всерьез задумалась о том, чтобы вместе со своими сыновьями Уильямом и Гарри улететь в США и начать там жизнь и карьеру с чистого листа. Об этом изданию Daily Mail рассказал ее бывший тренер по вокалу Стюарт Пирс, работавший с ней с 1995 года до самой ее гибели в 1997-м.

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На 24-ую годовщину смерти народной принцессы 68-летний Пирс, который был доверенным лицом матери наследников британского престола, впервые нарушил молчание и поделился планами Дианы о ее переезде в Калифорнию. В этом шаге она видела ключ к работе над своей экранной карьерой и мечтала заняться производством документальных фильмов о благотворительности.

"Она планировала провести много времени в Голливуде. Диана действительно начала исследовать свои творческие способности", – добавил источник. По его словам, принцесса консультировалась с топ-менеджерами и агентами "фабрики грез", обсуждая свои идеи, и собиралась разделить фильмы о благотворительности на три направления, которые бы затем воплотились в крупных проектах.

[ + – ] Танец принцессы Дианы и голливудского актера Джона Траволты, ноябрь 1991 года Фото: Getty Images

Пирс уверен, что если бы Диана была жива, она достигла бы успеха:

"Я знаю, что кто бы не работал вместе с ней, это был бы отличный продукт, претендующий на награды. В этом нет никаких сомнений. Она вся была полна творческих планов и готовности их реализовывать".

Бывший тренер принцессы подчеркивает: она отлично коммуницировала с людьми, что очень важно для Голливуда.

"Одна из вещей, которую она могла сделать, – это сразу взяться за проект, который озвучила. Очевидно, ее репутация говорила за нее. Она всегда делала первый шаг… Общение всегда было полностью открытым. Ей было очень легко установить контакт с известными артистами", – вспоминает он.

По словам Пирса, Диана подружилась с оскароносным британским кинопродюсером лордом Дэвидом Путтнэмом ("Поля смерти", "Полуночный экспресс" и "Мемфис Белль"), который помог ей завязать контакты в Голливуде. Встретиться с этими людьми она собиралась осенью 1997 года, однако не успела. Диана погибла 31 августа в результате ДТП.

Ранее мы писали о неизвестных ранее фактах, связанных со смертью принцессы Уэльской, а также о том, какой след ее гибель оставила в сердцах принца Уильяма и принца Гарри.

В этом году Диане исполнилось бы 60 лет. В день ее рождения в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца появилась ее скульптура.