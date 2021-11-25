"Мне нужен джин-тоник". Стало известно, как познакомились принц Уильям и Камилла Паркер-Боулз

Для нелегкой встречи потребовался алкоголь

Принц Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз в апреле 2005 года. Однако история их любви началась еще до знакомства с принцессой Дианой, матерью его сыновей, принцев Уильяма и Гарри.

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В 1981 году состоялась церемония бракосочетания наследника британского престола и принцессы Дианы. Их брак был окутан тайнами и видимыми всему обществу проблемами. Главной причиной этому, как считается, была Камилла Паркер-Боулз, чувства к которой принц Чарльз испытывал еще задолго до брака с Дианой.

[ + – ] Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза, 1981 год Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Спустя 15 лет они развелись, а в 1997 году Диана погибла в Париже в автокатастрофе. Через 8 лет, в 2005 году, принц Чарльз женился на своей любимой Камилле. Поэтому Гарри и Уильяму, сыновьям принца Чарльза, пришлось познакомиться с новой "мамой".

Если Гарри еще лояльно отнесся выбору отца, то принц Уильям даже слышать о ней не хотел, не только знакомиться. Сначала отец уважал мнение сына и не заставлял их видеть друг друга. Однако в 1998 году познакомиться пришлось. Тогда особых подробностей знакомства Уильяма с мачехой пресса не узнала, поскольку пресс-секретарь принца Чарльза заявил, что тот не будет раскрывать детали встречи.

"Встречи между детьми и миссис Паркер-Боулз — это частный семейный вопрос, который мы не готовы обсуждать", — заявили тогда для СМИ.

[ + – ] Принц Чарльза и его вторая жена Фото: Instagram/@clarencehouse

Однако недавно инсайдер издания Irish Times отметил, что первыми словами Камиллы были: "Мне действительно нужен джин-тоник".

Принц Гарри в свою очередь заявил, что Камилла всегда хорошо относилась к братьям и сделала их отца очень счастливым, а это самое главное.

[ + – ] Сначала принц Уильям даже слышать не хотел о новой "маме"

Напомним, что недавно принца Уильяма разозлили съемки нового сезона сериала "Корона". А именно сцена, изображающая день, когда принцесса Диана узнала об измене своего мужа с Камиллой Паркер-Боулз и надела известное черное "платье мести".

Ранее мы сообщали, что герцогиня Камилла продемонстрировала стильный образ для холодной осени. Она посетила гонку в Аскоте в меховой шляпе и своем любимом пальто.