Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года.

Related video

В Букингемском дворце планируют изменить титул королевы-консорта Камиллы Паркер-Боулз. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщается, при королевском дворе надеются, что к коронации старшего сына королевы Елизаветы II в обществе привыкнут к тому, что его жена станет просто королевой, а ее титул лишится части "консорт".

"В период до коронации королевские помощники надеются незаметно убрать слово "консорт" из титула королевы Камиллы", — отмечают инсайдеры.

[ + – ] Камилла Паркер-Боулз Фото: Getty Images

Все жены британских королей в современной истории монархии носили упрощенный титул, в частности королева-мать, Мария и Александра. Камилла Паркер-Боулз, в свою очередь, согласилась на титул королевы-консорта "в знак уважения к общественному мнению". Об особых причинах решения супруги новоиспеченного короля Великобритании не сообщается.

Принц Филипп, муж покойной королевы Елизаветы II, например, отказался от титула короля-консорта и остался до конца своих дней принцем.

[ + – ] Камилла Паркер-Боулз Фото: Clarence House/Instagram

Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года — в день рождения сына принца Гарри и Меган Маркл.

Напомним, Камилла Паркер-Боулз показала мишек Паддингтонов, которых оставили в память о королеве Елизавете II.

Также Фокус писал о напряженных отношениях между младшим сыном короля Карла III и королевой-консортом.