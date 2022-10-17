В Букингемском дворце планируют изменить титул королевы-консорта Камиллы
Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года.
В Букингемском дворце планируют изменить титул королевы-консорта Камиллы Паркер-Боулз. Об этом пишет Daily Mail.
Как сообщается, при королевском дворе надеются, что к коронации старшего сына королевы Елизаветы II в обществе привыкнут к тому, что его жена станет просто королевой, а ее титул лишится части "консорт".
"В период до коронации королевские помощники надеются незаметно убрать слово "консорт" из титула королевы Камиллы", — отмечают инсайдеры.
Все жены британских королей в современной истории монархии носили упрощенный титул, в частности королева-мать, Мария и Александра. Камилла Паркер-Боулз, в свою очередь, согласилась на титул королевы-консорта "в знак уважения к общественному мнению". Об особых причинах решения супруги новоиспеченного короля Великобритании не сообщается.
Принц Филипп, муж покойной королевы Елизаветы II, например, отказался от титула короля-консорта и остался до конца своих дней принцем.
Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года — в день рождения сына принца Гарри и Меган Маркл.
Напомним, Камилла Паркер-Боулз показала мишек Паддингтонов, которых оставили в память о королеве Елизавете II.
Также Фокус писал о напряженных отношениях между младшим сыном короля Карла III и королевой-консортом.