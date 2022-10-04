Принц Гарри говорил неприятные вещи о королеве-консорт Камилле

Кроме герцога Сассекского, о жене нового короля Великобритании также плохо говорила и покойная королева Елизавета II.

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Принц Гарри говорил неприятные вещи о своей мачехе, королеве-консорт Камилле Паркер-Боулз. Об этом пишет Page Six.

В новой книге о королевской семье Великобритании появились свежие подробности закулисья жизни современной монархии. По словам Анджелы Левин, она написала биографический труд, чтобы показать, как покойная королева Елизавета II и ее внук принц Гарри плохо относились к жене принца Чарльза.

"Я решила, что как-то нужно изменить баланс", — отметила автор книги "Камилла".

"Сначала была "Корона", которая, по моему мнению, была очень жестока к ней, а потом был принц Гарри, который тоже говорил о ней очень плохие вещи", — утверждает Анджела Левин.

[ + – ] Камилла Паркер-Боулз Фото: Getty Images

Однако напряженные отношения сына покойной принцессы Дианы с его мачехой были хорошо задокументированы в прошлом.

Писатель Том Бауэр утверждал в своей книге "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами", что одной из причин, почему Гарри и его жена Меган Маркл сбежали из Великобритании, были "расистские" комментарии Камиллы, которые она якобы делала по поводу их сына Арчи.

"По словам Гарри, кто-то предположил, как "будет выглядеть" его будущий ребенок. В одной из версий Камилла заметила: "Было бы смешно, если бы у вашего ребенка были рыжие афро-волосы?", — писал автор.

Инсайдеры также утверждали в июне 2022, что герцог Сассекский все еще не поклонник 75-летней жены своего отца, потому что он не забыл комментарии покойной матери о романе королевы-консорт с на тот момент еще принцем Чарльзом.

[ + – ] Камилла Паркер-Боулз и король Карл III Фото: Getty Images

Как отмечается, однажды покойная принцесса Уэльская сказала: "В этом браке нас было трое, потому было немного тесно".

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать в более безопасный район Калифорнии.

Также Фокус писал о новых деталях напряженных отношений принца Гарри с принцем Уильямом.