Принц Гаррі говорив неприємні речі про королеву-консорт Каміллу

Окрім герцога Сассекського, про дружину нового короля Великобританії також погано говорила і покійна королева Єлизавета ІІ.

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Принц Гаррі говорив неприємні речі про свою мачуху, королеву-консорт Каміллу Паркер-Боулз. Про це пише Page Six.

У новій книзі про королівську родину Великобританії з'явилися свіжі подробиці залаштунків життя сучасної монархії. За словами Анджели Левін, вона написала біографічну працю, аби показати, як покійна королева Єлизавета ІІ та її онук принц Гаррі погано ставилися до дружини принца Чарльза.

"Я вирішила, що якось потрібно змінити баланс", — зазначила авторка книги "Камілла".

"Спочатку була "Корона", яка, на мою думку, була дуже жорстокою до неї, а потім був принц Гаррі, який теж говорив про неї дуже погані речі", — стверджує Анджела Левін.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз Фото: Getty Images

Однак напружені стосунки сина покійної принцеси Діани з його мачухою були добре задокументовані в минулому.

Письменник Том Бауер стверджував у своїй книзі "Помста: Меган, Гаррі та війна між Віндзорами", що однією з причин, чому Гаррі та його дружина Меган Маркл втекли з Великобританії, були "расистські" коментарі Камілли, які вона нібито робила щодо їхнього сина Арчі.

"За словами Гаррі, хтось припустив, як "виглядатиме" його майбутня дитина. В одній із версій Камілла зауважила: "Чи не було б смішно, якби у вашої дитини було руде афро-волосся?", — писав автор.

Інсайдери також стверджували в червні, що герцог Сассекський усе ще не є шанувальником 75-річної дружини свого батька, тому що він не забув коментарі покійної матері про роман королеви-консорт з на той момент ще принцом Чарльзом.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз та король Карл ІІІ Фото: Getty Images

Як зазначається, одного разу покійна принцеса Уельська сказала: "У цьому шлюбі нас було троє, тому було трохи тісно".

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл планують переїхати в більш безпечний район Каліфорнії.

Також Фокус писав про нові деталі напружених стосунків принца Гаррі з принцом Вільямом.