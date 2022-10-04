Названо причину, чому принц Гаррі відхилив пропозицію принца Вільяма помиритися

Рідні брати публічно ворогують останні кілька років.

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Напередодні стала відома шокуюча причина, чому принц Гаррі зневажливо поставився до свого брата, принца Вільяма при його спробах помиритися. Про це пише New York Post.

На фоні розриву між синами покійної принцеси Діани та нового короля Великобританії біограф Валентин Лоу зазначив, що один напружений момент стався, коли Вільям та його дружина Кетрін Міддлтон вважали, що сумно відома поява в ЗМІ була "навмисною спробою вибити Кембриджів із заголовків".

Після того, як принц Гаррі та його дружина, Меган Маркл дали інтерв’ю ITV під час свого туру Південною Африкою у 2019 році, принц Вільям почав хвилюватися щодо щастя Сассекських у королівській родині.

Тоді скандальне інтерв’ю для документального фільму "Гаррі та Меган: африканська подорож" було одним із перших публічних проявів, які показали боротьбу Гаррі та Меган у королівській родині. Колишня американська акторка відкрито розповіла про свою боротьбу як матері та молодят у центрі уваги королівської влади. Том Бредбі з ITV навіть запитав принца Гаррі про його розрив із братом, і він не заперечував цього.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

"Звичайно, зараз ми на різних шляхах, але я завжди буду поруч з ним, оскільки я знаю, що він завжди буде поруч зі мною", – зазначив тоді герцог Сассекський.

Проте невдовзі чоловік Меган Маркл змінив свою думку і відхилив пропозицію, згідно з книгою.

Принц Гаррі хотів знати, кого брат Вільям повідомить про зустріч, і йому сказали, що особистий секретар принца повинен бути в курсі, щоб внести її в свій розклад.

[Гаррі] був настільки стурбований тим, що команда Вільяма розповість про візит пресі, що він вважав би за краще, щоб вони не приходили, ніж ризикували, щоб це потрапило в газети", — зазначає в книзі королівський біограф.

Зусилля принца Вільяма врятувати стосунки з братом було зроблено лише за п’ять місяців до того, як герцоги Сассекські склали королівські обов’язки та переїхали до США.

[ + – ] Королівська родина Великобританії Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл планують переїхати зі свого маєтку за пів мільярда гривень.

Також Фокус писав про ймовірність повернення герцогів Сассекських до виконання королівських обов'язків.