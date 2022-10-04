Названа причина, почему принц Гарри отклонил предложение принца Уильяма помириться

Родные братья публично враждуют последние несколько лет.

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Накануне стала известна шокирующая причина, почему принц Гарри пренебрежительно отнесся к своему брату принцу Уильяму при его попытках помириться. Об этом пишет New York Post.

На фоне разрыва между сыновьями покойной принцессы Дианы и нового короля Великобритании биограф Валентин Лоу отметил, что один напряженный момент произошел, когда Уильям и его супруга Кэтрин Миддлтон считали, что печально известное появление в СМИ было "преднамеренной попыткой выбить Кембриджев из заголовков".

После того, как принц Гарри и его жена, Меган Маркл дали интервью ITV во время своего тура по Южной Африке в 2019 году, принц Уильям начал волноваться о счастье Сассекских в королевской семье.

Тогда скандальное интервью для документального фильма "Гарри и Меган: африканское путешествие" было одним из первых публичных проявлений, которые показали борьбу Гарри и Меган в королевской семье. Бывшая американская актриса открыто рассказала о своей борьбе как матери и молодоженов в центре внимания королевской власти. Том Брэдби из ITV даже спросил принца Гарри о его разрыве с братом, и он не отрицал этого.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

"Конечно, сейчас мы на разных путях, но я всегда буду рядом с ним, поскольку я знаю, что он всегда будет рядом со мной", – отметил тогда герцог Сассекский.

Однако вскоре муж Меган Маркл изменил свое мнение и отклонил предложение.

Принц Гарри хотел знать, кому брат Уильям сообщит о встрече, и ему сказали, что личный секретарь принца должен быть в курсе, чтобы внести ее в свое расписание.

"[Гарри] был настолько обеспокоен тем, что команда Уильяма расскажет о визите прессе, что он предпочел бы, чтобы они не приходили, чем рисковали, чтобы это попало в газеты", — отмечает в книге королевский биограф.

Усилие принца Уильяма спасти отношения с братом было сделано всего за пять месяцев до того, как герцоги Сассекские сложили королевские обязанности и переехали в США.

[ + – ] Королевская семья Великобритании Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать из своего имения за полмиллиарда гривен.

Также Фокус писал о вероятности возвращения герцогов Сассекских к исполнению королевских обязанностей.