У Букінгемському палаці планують змінили титул королеви-консорта Камілли
Коронація Карла ІІІ відбудеться 6 травня 2023.
У Букінгемському палаці планують змінити титул королеви-консорта Камілли Паркер-Боулз. Про це пише Daily Mail.
Як повідомляється, при королівському дворі сподіваються, що до коронації старшого сина королеви Єлизавети ІІ у суспільстві звикнуть до того, що його дружина стане просто королевою, а її титул позбудеться частки "консорт".
"У період до коронації королівські помічники сподіваються непомітно забрати слово "консорт" з титулу королеви Камілли", — зазначають інсайдери.
Як відомо, усі дружини британських королів у сучасній історії монархії носили спрощений титул, зокрема королева-мати, Марія та Олександра. Камілла Паркер-Боулз, у свою чергу, згодилася на титул королеви-консорта "на знак поваги до суспільної думки". Про особливі причини рішення дружини новоспеченого короля Великобританії не повідомляється.
Принц Філіп, чоловік покійної королеви Єлизавети ІІ, наприклад, відмовився від титулу короля-консорта та залишився до кінця своїх днів принцом.
Коронація Карла ІІІ відбудеться 6 травня 2023 — в день народження сина принца Гаррі та Меган Маркл.
Нагадаємо, Камілла Паркер-Боулз показала ведмедиків Паддінгтонів, яких залишили в пам'ять про королеву Єлизавету ІІ.
Також Фокус писав про напружені стосунки між меншим сином короля Карла ІІІ та королевою-консортом.