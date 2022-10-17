У Букінгемському палаці планують змінили титул королеви-консорта Камілли

Коронація Карла ІІІ відбудеться 6 травня 2023.

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У Букінгемському палаці планують змінити титул королеви-консорта Камілли Паркер-Боулз. Про це пише Daily Mail.

Як повідомляється, при королівському дворі сподіваються, що до коронації старшого сина королеви Єлизавети ІІ у суспільстві звикнуть до того, що його дружина стане просто королевою, а її титул позбудеться частки "консорт".

"У період до коронації королівські помічники сподіваються непомітно забрати слово "консорт" з титулу королеви Камілли", — зазначають інсайдери.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз Фото: Getty Images

Як відомо, усі дружини британських королів у сучасній історії монархії носили спрощений титул, зокрема королева-мати, Марія та Олександра. Камілла Паркер-Боулз, у свою чергу, згодилася на титул королеви-консорта "на знак поваги до суспільної думки". Про особливі причини рішення дружини новоспеченого короля Великобританії не повідомляється.

Принц Філіп, чоловік покійної королеви Єлизавети ІІ, наприклад, відмовився від титулу короля-консорта та залишився до кінця своїх днів принцом.

[ + – ] Камілла Паркер-Боулз Фото: Clarence House/Instagram

Коронація Карла ІІІ відбудеться 6 травня 2023 — в день народження сина принца Гаррі та Меган Маркл.

Нагадаємо, Камілла Паркер-Боулз показала ведмедиків Паддінгтонів, яких залишили в пам'ять про королеву Єлизавету ІІ.

Також Фокус писав про напружені стосунки між меншим сином короля Карла ІІІ та королевою-консортом.