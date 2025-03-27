Мечты разбились: инсайдеры рассказали, почему Меган Маркл уехала из Великобритании

По словам источников, герцогиня Сассекская одержима идеей заработать миллиарды. Поняв, что в Великобритании ей это не светит, она решилась на возвращение в США.

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Меган Маркл, выходя замуж на внука британской королевы Елизаветы II, была уверена, что ее ждет жизнь мечты: деньги, полеты частными джетами и другие атрибуты роскоши. Однако узнав, что за ее содержание будет отвечать принц Уильям, наследник престола, она решила покинуть королевскую семью и заработать вожделенные миллиарды в США, пишет Daily Mail.

Таблоид со ссылкой на The Sun пишет, что хоть у принца Гарри и были сбережения и наследство, распорядителем средств оставался его отец Чарльз через герцогство Корнуолл. С него он получал около пяти миллионов фунтов стерлингов и делил их пополам между сыновьями для финансирования их образа жизни. Когда Чарльз стал королем в 2022 году, контроль над фондами герцогства перешел к Уильяму, и теперь он и Кейт должны были выделять деньги принцу Гарри. Это очень не устроило Меган, которая заявила мужу, что им "нужно выбираться отсюда".

В погоне за миллиардом

Переехав в США, пара решила заработать на своем имени и королевском статусе, запуская один бизнес за другим, чтобы поддерживать желаемый уровень жизни.

Меган и Гарри подписали пятилетний контракт на Netflix на $100 млн в 2021 году, который включает ее недавнее шоу. Герцогиня также анонсировала свой новый подкаст на Lemonada Media после того, как в начале 2023 года со скандалом закончилась сделка пары на Spotify на $20 млн.

Новое шоу, которое стартует 8 апреля, называется "Исповедь женщины-основательницы". Герцогиня Сассекская обещает обсудить в нем превращение "маленьких идей в бизнес стоимостью в миллиард долларов".

На днях она также сообщила о том, что у нее есть интернет-страница "ShopMy", где она планирует продавать брендовые вещи, чтобы заработать миллионы. Информация появилась вскоре после того, как Меган опубликовала в соцсети фото со своими детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет. Источники из окружения королевской семьи заявили, что в Букингемском дворце не в восторге от того, что Маркл использует внуков британского короля для продвижения своего бизнеса.

Мечтая заработать побольше, жена принца Гарри продолжает съемки своего кулинарного шоу для Netflix "С любовью, Меган". Несмотря на провальные рейтинги программы, руководство стримингового сервиса решило, что Меган "сильно недооценивают". При этом шоу отметилось не только прохладным приемом со стороны зрителей, но и подозрениями в плагиате. Ранее актриса Памела Андерсон запустила подобную программу. В анонсе шоу герцогини многие нашли параллели с проектом звезды "Спасателей Малибу": похожие локации, поведение в кадре, стиль подачи.

Противоречие, которое никого не смущает

Будучи действующим членом британской королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл неоднократно говорили, что их тяготит популярность и повышенное внимание СМИ. И якобы именно желание жить подальше от вспышек фотокамер и папарацци было одной из причин, по которой пара решила распрощаться с Великобританией. Однако в США они активно использовали свой титул и известность, чтобы подружиться с голливудскими звездами, найти новые источники дохода и заработать побольше.

Однако интервью пары и их постоянне нападки на британских родственников привели к тому, что многие знаменитости постарались дистанциироваться от Сассексов, а Дональд Трамп и вовсе обещал депортировать принца Гарри и упрекал его за непочтительное отношение к ныне покойной бабушке-королеве.

На так давно стало известно о том, что Меган Маркл сменила свою фамилию на Сассекская, утверждая, что такую же носят ее дети, хотя настоящая фамили принца Арчи и принцессы Лилибеи – Маунтбеттен-Виндзор.

Ранее Фокус писал, за что отец Меган Маркл жестко раскритиковал свою дочь.